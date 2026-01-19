La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla (Atlántico) emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, por 117 hechos delictivos contra la población Wayúu y otras comunidades de La Guajira.

El fallo indica que integrantes del Frente Contrainsurgencia Wayúu, adscrito al Bloque Norte de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo las órdenes de Mancuso perpetraron

homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, casos de violencia basada en

género y otras conductas ilícitas entre 2002 y 2006.

En ese sentido, se le atribuye la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en Uribia (La

Guajira), el 10 de octubre de 2003. En este evento delictivo varios indígenas Wayúu fueron golpeados y maltratados durante cuatro horas. Además, les destruyeron y hurtaron artículos

simbólicos de su cultura como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, bienes

que eran su medio de subsistencia. También perpetraron el homicidio de dos indígenas el 17

de marzo de 2002, en la ranchería Kepischon, en Uribia.

La sentencia reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas Wayúu presentes en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en Uribia; y Matitas en Riohacha (La Guajira).

Mancuso Gómez fue condenado a 40 años de prisión, con multa equivalente a 30.000 salarios

mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de tiempo, con la alternativa de 8 años de prisión de acuerdo con los parámetros de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), y el compromiso de atender las obligaciones impuestas en la sentencia.

