La exfuncionaria de Migración Colombia, Leidy Marcela Quinche Cante, fue condenada por un juez penal de conocimiento de Bogotá a cuatro años y tres meses de prisión por el delito de concusión.

Esta persona mientras prestaba sus servicios en la entidad, aprovechó su cargo para solicitar y recibir dinero de viajeros que no cumplían los requisitos para salir del país o carecían de la documentación de

ley para viajar con hijos menores de edad.

Registros de cámaras de seguridad y otras pruebas obtenidas en el curso de la investigación permitieron conocer seis eventos delictivos ocurridos entre el 15 de diciembre de 2024 y el 8 de marzo de 2025, en los que le fueron entregadas a la mujer diversas sumas de dinero, en pesos y dólares estadounidenses, para facilitar la salida de viajeros.

La recién condenada deberá cumplir una multa de 36.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 43 meses. Además, precisa que deberá cumplir la pena en su lugar de residencia, por su condición de madre cabeza de hogar.