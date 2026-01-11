Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Jair Valencia Solís, señalado integrante de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, aceptara su responsabilidad en una serie de crímenes cometidos en zonas rurales del Valle del Cauca. Mediante un preacuerdo con el ente acusador, el procesado reconoció su participación en el asesinato de al menos 19 personas en los municipios de Jamundí, Restrepo y Dagua.

Como resultado de este proceso judicial, un juez lo condenó a 22 años y dos meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, desaparición forzada y porte ilegal de armas de fuego y de uso privativo de las Fuerzas Armadas, además de explosivos. La Fiscalía destacó que la aceptación de cargos contribuyó al esclarecimiento de varios hechos violentos ocurridos entre 2020 y 2021.

La investigación estableció que Valencia Solís participó en tres homicidios colectivos registrados en los corregimientos de La Meseta y Villacolombia, en Jamundí y Restrepo, donde fueron asesinadas 14 personas, entre ellas un menor de edad. Estos crímenes se enmarcaron en la disputa armada por el control territorial en zonas rurales del suroccidente del país.

Asimismo, se le atribuyó la desaparición forzada y posterior asesinato de dos personas, incluido un integrante del Ejército Nacional secuestrado y enterrado en una fosa en la vereda El Placer, en Dagua, en agosto de 2021. A estos hechos se suman el homicidio de dos mineros en marzo de 2021 y el asesinato de un ciudadano extranjero ocurrido en junio de 2020, ambos en área rural de Jamundí.