El juez tercero de conocimiento de Bogotá dicto fallo condenatorio al abogado del expresidente, Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, por el delito de soborno en actuación penal, al hallarlo culpable por el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

Cadena tendrá la posibilidad de apelar el fallo y defenderse en segunda instancia estando en libertad, a diferencia de Uribe Vélez, a quien le fue impuesta prisión domiciliaria.

El juez tercero de conocimiento de Bogotá no considera necesaria la prisión preventiva, según él, porque no existe sospecha de posible fuga de la justicia.

Nota recomendada: «El problema en el que está Álvaro Uribe se lo buscó él solito»: Inti Asprilla

Diego Cadena fue condenado al hallársele responsable de tejer una estrategia basada en falsos testigos para perjudicar y enlodar al senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda.