El juzgado tercero de conocimiento de Bogotá condenó a 7 años de prisión domiciliaria al abogado Diego Cadena, quien prestó sus servicios profesionales al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado culpable de soborno en la actuación penal.

“Condenar a Diego Javier Cadena Ramírez, como coautor penalmente responsable del delito de soborno en la actuación penal, por los hechos que constan en la acusación relacionados con Juan Guillermo Monsalve Pineda, e imponer la pena principal de 84 meses de prisión y multa equivalente a 375 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, señaló el juez.

Cadena hizo parte del grupo de abogados de defensa en el proceso en el que fue condenado el exmandatario por falsos testigos en contra del senador Iván Cepeda. El fallo en su contra no incluye la captura y podrá acudir a una segunda instancia.

El abogado Iván Cancino anunció la apelación de la sentencia, y será el Tribunal Superior de Bogotá el encargado de resolverlo.