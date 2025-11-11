Ir al contenido principal

Un juez declaró culpables a once miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), incluidos los cuatro integrantes de su «comando central», de un delito de reclutamiento de menores, por el que consiguieron alistar a más de medio centenar de ellos.

Un juez penal de Antioquia, departamento del noroeste del país, ha emitido un «sentido de fallo condenatorio» y ha declarado responsables del cargo a los once imputados, según ha recogido la propia Fiscalía en un comunicado en el que ha explicado el caso y ha precisado que la condena se conocerá en febrero de 2026.

En este sentido, la Fiscalía ha apuntado a «un patrón continuo y sistemático de reclutamiento ilícito de menores de edad impuesto por los máximos cabecillas del ELN, que les permitió vincular mediante amenazas y engaños a 60 niños, niñas y adolescentes a diferentes estructuras del grupo armado ilegal».

La investigación, desarrollada por la Dirección Especializada contra las violaciones de Derechos Humanos del Ministerio Público, ha documentado los casos de «24 víctimas mujeres y 36 hombres, incorporados de manera forzosa entre 2002 y 2019», en los departamentos de Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Bolívar.

Nota recomienda: «No veo el país como lo miran los contradictores del Gobierno»: Guillermo Rivera

Los acusados son los cuatro integrantes del autodenominado Comando Central del ELN –Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Eliecer Erlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’– y siete jefes del Frente de Guerra Occidental del grupo armado.

Europa Press

