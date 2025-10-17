La Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra el representante a la cámara por el Partido Liberal, Nilson Córdoba y la pena de 57 meses y un día de prisión, una multa equivalente a 79 salarios mínimos.

El congresista fue hallado responsable de sobornar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para obtener beneficios judiciales en procesos que se adelantaban en su contra por el llamado Cartel de la Toga.

De acuerdo con las investigaciones Nilson entregó 800 millones de pesos al entonces magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, del despacho del exmagistrado Gustavo Malo Fernández, a cambio de dilatar diligencias y favorecerlo procesalmente.

El alto tribunal negó la posibilidad de beneficios como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria, y dispuso que “una vez en firme la decisión, se librara orden de captura”.