El Consejo de Estado echó para atrás la personería jurídica que dio vida al partido político, Dignidad Liberal, presidido por el exsenador, Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Rodrigo Lara, exministro de Justicia asesinado por sus denuncias contra el Cartel de Medellín.

“No se demostraron escenarios de violencia grave o extraordinaria que hubiesen impedido la participación y el ejercicio en forma libre de los derechos y las garantías fundamentales del movimiento político Dignidad Liberal”, dice el fallo del Consejo de Estado.

El alto tribunal recordó al Consejo Nacional Electoral que lo sucedido en el pasado con el máximo líder de esta colectividad, Rodrigo Lara Bonilla, no necesariamente afectó la participación de la militancia de este movimiento político.

El Consejo de Estado pidió al Consejo Nacional Electoral ser más riguroso a la hora de analizar y fallar estos casos.