Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Un fallo del Consejo de Estado dejó por fuera del cargo de rector de la Universidad Nacional de Colombia a Leopoldo Múnera.

En la sentencia de única instancia, la Sección Quinta consideró que hubo irregularidades en su nombramiento, determinando que solo los jueces tienen la facultad de determinar si la elección del rector se había ajustado a derecho y, de ser necesario, anularla.

El Consejo de Estado determinó que el Consejo Superior Universitario, buscando corregir una irregularidad, “actuó sin competencia y desconoció la presunción de legalidad de la que se revisten los actos administrativos, incluidos los de elección o nombramiento, la cual puede desvirtuarse exclusivamente a través de una decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

El fallo corresponde a una demanda interpuesta por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia Laserna, quien sostuvo que el Consejo Superior Universitario actuó de manera irregular al invalidar la elección de José Ismael Peña, quien había sido elegido conforme a los procedimientos establecidos.

Nota recomendada: Joven muere al interior de la Universidad Nacional durante la noche del Halloween

Según Valencia, la designación de Múnera —a quien señaló como el candidato impulsado por el Gobierno Nacional— «representaba una vulneración a la autonomía universitaria y un intento por politizar la institución».

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Ingrid Betancourt quiere regresar al Senado

| Confidencial Noticias | , ,
La excandidata a la presidencia de la república y excongresista, Ingrid Betancourt, anunció su aspiración al Senado de la República en la lista del partido Verde Oxigeno. En la lista del partido Verde Oxigeno estará también la exsenadora Sofia Gaviria,…
Siga leyendo

Mauricio Lizcano se retira de la coalición ALMA

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de las TIC y precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, confirmó su decisión de retirarse de la coalición denominada ‘Alma’. «Después de una asamblea del equipo nacional de la campaña por firmas Colombianismo hemos tomado la decisión de…
Siga leyendo

Se mantiene el proceso judicial contra Miguel Polo Polo

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, en el marco del proceso que se le sigue por hostigamiento al presidente Gustavo Petro y al M-19. La Sala Especial de…
Siga leyendo

Gobierno Petro ve con buenos ojos la salida de Maduro de Venezuela

| Confidencial Noticias | , ,
Ante el creciente rumor de una posible salida de Nicolás Maduro de la dictadura venezolana, el gobierno colombiano ve con buenos ojos la entrega del poder a un régimen de transición que convoque a nuevas elecciones en el vecino país. Desde España la…
Siga leyendo

«Nadie sabe que es el Frente Amplio»: Juan Fernando Cristo

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro del Interior y exsenador, Juan Fernando Cristo, anunció su candidatura a la presidencia de la república por el movimiento En Marcha, calificando su aspiración como una opción de centro alejada de los extremos y los insultos. Cristo aseguró…
Siga leyendo