Un fallo del Consejo de Estado dejó por fuera del cargo de rector de la Universidad Nacional de Colombia a Leopoldo Múnera.

En la sentencia de única instancia, la Sección Quinta consideró que hubo irregularidades en su nombramiento, determinando que solo los jueces tienen la facultad de determinar si la elección del rector se había ajustado a derecho y, de ser necesario, anularla.

El Consejo de Estado determinó que el Consejo Superior Universitario, buscando corregir una irregularidad, “actuó sin competencia y desconoció la presunción de legalidad de la que se revisten los actos administrativos, incluidos los de elección o nombramiento, la cual puede desvirtuarse exclusivamente a través de una decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

El fallo corresponde a una demanda interpuesta por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia Laserna, quien sostuvo que el Consejo Superior Universitario actuó de manera irregular al invalidar la elección de José Ismael Peña, quien había sido elegido conforme a los procedimientos establecidos.

Nota recomendada: Joven muere al interior de la Universidad Nacional durante la noche del Halloween

Según Valencia, la designación de Múnera —a quien señaló como el candidato impulsado por el Gobierno Nacional— «representaba una vulneración a la autonomía universitaria y un intento por politizar la institución».