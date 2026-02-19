Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Consejo Superior de la Universidad Nacional, durante una sesión extraordinaria posesionó al profesor José Ismael Peña como su rector.

El máximo órgano de gobierno del alma mater dio cumplimiento al fallo judicial emitido por el Tribunal Superior de Bogotá, dando así por culminado el encargo de la rectoría que estaba en manos del profesor Andrés Felipe Mora.

En la decisión, se lee: «ordenar al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, adopte las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio del cargo de Rector por parte del señor José Ismael Peña Reyes, conforme al Acta 05 del 21 de marzo de 2024».

Nota recomendada: Ordenan restituir a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional





Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Niegan principio de oportunidad a Carlos Mattos por salir de la prisión a pasear por Bogotá

| Confidencial Noticias | , ,
Una jueza de control de garantías negó el principio de oportunidad que buscaba el empresario Carlos Mattos por el proceso que enfrenta por sus constantes salidas de la cárcel La Picota, en 2022 con destino a su oficina o a cualquier lugar de Bogotá. De…
Siga leyendo

Pacto Histórico anuncia la creación de una plataforma electoral paralela a la del CNE

| Confidencial Noticias | , ,
Los candidatos del Pacto Histórico, junto con sus actuales congresistas manifestaron su preocupación por supuestos actos de violencia que han padecido sus militantes en medio de la campaña electoral. «Queremos llamar la atención sobre la necesidad de…
Siga leyendo

David Racero se salvó de la muerte política

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala 12 Especial de Decisión del Consejo de Estado falló a favor del representante a la cámara, David Racero, determinando que no existen pruebas concluyentes que demuestren alguna conducta irregular por parte del congresista. La decisión tiene que ver…
Siga leyendo

Capturan en Ecuador a un líder de las disidencias

| Europa Press | ,
Foto: @DefensaEc El Ejército de Ecuador ha anunciado este martes la detención de Kevin Daniel R.C., alias ‘Camilo’, cabecilla de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) junto a otros diez integrantes de nacionalidad…
Siga leyendo

Mauricio Toro busca su regreso al Congreso con sello emprendedor

| Oscar Sevillano | , ,
Mauricio Toro mostró su espíritu emprendedor desde la infancia. A los ocho años fabricaba alcancías en guadua que vendía a vecinos y amigos mientras vivía en Armenia, en la finca cafetera de su padre. Tras la separación de sus padres se trasladó a Cali con…
Siga leyendo