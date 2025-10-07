El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela que mediante medida cautelar le ordenó a la Registraduría inscribir a los precandidatos del Pacto Histórico con miras a una consulta para elegir un candidato único a la Presidencia de la República.

De esta manera, el alto tribunal deja sin piso las precandidaturas de Iván Cepeda, Daniel Quitero y Carolina Corcho.

En cuanto se comunicó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el presidente Gustavo Petro calificó el fallo como un intento de la derecha colombiana por impedir la participación de su proyecto político.

«Estamos ante un intento de la derecha de impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política legal de Colombia. Esto es un sabotaje a la democracia. Son dictadores los que impiden que la Constitución se aplique», escribió el primer mandatario en la red social X.

El precandidato Iván Cepeda también se pronunció al respecto, asegurando que la intención es dividir al electorado del Pacto Histórico.

«La derecha quiere evitar, a toda costa, la unidad del Pacto Histórico y además la consulta para la elección de nuestros candidatos y candidatas a Presidencia y Congreso de la República. Le temen a la movilización electoral que está produciendo nuestra gran fuerza política. El propósito es introducir confusión en la opinión pública e intentar dividir al Pacto. No lo lograrán», escribió Cepeda en la red social X.

Se espera la decisión de los precandidatos, una vez se reúnan para analizar la situación.

Nota recomendada: Corte Suprema de Justicia deja en firme el juicio contra Miguel Polo Polo











