Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

A pesar de la vía libre que aparentemente tienen los precandidatos del Pacto Histórico para participar de una consulta interpartidista para escoger un candidato único que en nombre de la coalición petrista busque la presidencia de la república en las elecciones de 2026, la incógnita continúa.

A pesar de lo expresado por el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, quien aseguró en rueda de prensa, luego de sostener una reunión con algunos miembros del Pacto Histórico, en donde analizaron el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que negando unas medidas cautelares solicitadas generó incertidumbre con relación a la consulta del 26 de octubre, dijo que esta continúa su curso normal.

De acuerdo con una fuente de Confidencial Noticias en el Pacto Histórico, «lo expresado por Hernando Suárez, el fallo del Tribunal en ningún momento habla de la consulta para escoger presidente, sino de la fusión del Pacto Histórico, en donde habrían partidos como la Colombia Humana quien no cumplió con el requisito indispensable para llegar a esta decisión, y es el de tener unas mayorías para aprobar su unión con los demás movimientos».

El tema ahora, es que la decisión final no está en manos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien cumple la fusión de ser un operador logístico, sino de su máximo jerárquico, que en este caso es el Consejo Nacional Electoral.

De acuerdo con lo expresado en entrevista para la WRadio, por Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, «la última palabra la va a tener la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, dijo Barrios, advirtiendo que la decisión se debe tomar lo más pronto posible porque la logìstica para este asunto obliga a la impresión de las tarjetas electorales para la consulta para lo cual se han movilizado al rededor de $193.517 millones.

Nota recomendada: Consulta del Pacto Histórico queda en el limbo

Para Alejandra Barrios, esta situación genera una incertidumbre jurídica demasiado fuerte, y advierte que es posible que lleguen más demandas que obliguen a fallos por parte del Consejo de Estado y de la misma Corte Constitucional.

De esta manera y sin tener las cosas claras, el Pacto Histórico se prepara para unas elecciones internas donde serán 520 personas las que se medirán en las urnas: 373 precandidatos a la Cámara de Representantes y 144 al Senado, junto a tres precandidatos que aspiran a la Presidencia.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Consulta del Pacto Histórico queda en el limbo

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela que mediante medida cautelar le ordenó a la Registraduría inscribir a los precandidatos del Pacto Histórico con miras a una consulta para elegir un candidato único a la Presidencia de la República. De esta…
Siga leyendo

¿Por qué la Procuraduría investiga al ministro de Justicia?

| Confidencial Noticias | , ,
La Procuraduría General de la Nación, abrió investigación disciplinaria en contra del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre por supuesta participación en política. El órgano disciplinario admitió una demanda presentada por Germán Calderón España,…
Siga leyendo

Felipe Córdoba dijo estar dispuesto a unirse a la Fuerza de las Regiones

| Confidencial Noticias | , ,
El excontralor, Felipe Córdoba, aceptó la invitación de los precandidatos que integran ‘La Fuerza de las Regiones’ para escoger un candidato único que compita con el aspirante del Pacto Histórico por la presidencia de la república. «Mi invitación a los…
Siga leyendo

Nueva condena contra el exdirector del DAS José Miguel Narváez

| Confidencial Noticias | , ,
Un juez penal condenó a 28 años de prisión, José Miguel Narváez Martínez, exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por ser responsable del secuestro de la entonces senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, ocurrido el…
Siga leyendo

Corte Suprema de Justicia deja en firme el juicio contra Miguel Polo Polo

| Confidencial Noticias | ,
La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, dentro del proceso judicial por hostigamiento. El congresista Miguel Polo Polo enfrenta un proceso judicial por…
Siga leyendo