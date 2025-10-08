A pesar de la vía libre que aparentemente tienen los precandidatos del Pacto Histórico para participar de una consulta interpartidista para escoger un candidato único que en nombre de la coalición petrista busque la presidencia de la república en las elecciones de 2026, la incógnita continúa.

A pesar de lo expresado por el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, quien aseguró en rueda de prensa, luego de sostener una reunión con algunos miembros del Pacto Histórico, en donde analizaron el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que negando unas medidas cautelares solicitadas generó incertidumbre con relación a la consulta del 26 de octubre, dijo que esta continúa su curso normal.

De acuerdo con una fuente de Confidencial Noticias en el Pacto Histórico, «lo expresado por Hernando Suárez, el fallo del Tribunal en ningún momento habla de la consulta para escoger presidente, sino de la fusión del Pacto Histórico, en donde habrían partidos como la Colombia Humana quien no cumplió con el requisito indispensable para llegar a esta decisión, y es el de tener unas mayorías para aprobar su unión con los demás movimientos».

El tema ahora, es que la decisión final no está en manos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien cumple la fusión de ser un operador logístico, sino de su máximo jerárquico, que en este caso es el Consejo Nacional Electoral.

De acuerdo con lo expresado en entrevista para la WRadio, por Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, «la última palabra la va a tener la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, dijo Barrios, advirtiendo que la decisión se debe tomar lo más pronto posible porque la logìstica para este asunto obliga a la impresión de las tarjetas electorales para la consulta para lo cual se han movilizado al rededor de $193.517 millones.

Para Alejandra Barrios, esta situación genera una incertidumbre jurídica demasiado fuerte, y advierte que es posible que lleguen más demandas que obliguen a fallos por parte del Consejo de Estado y de la misma Corte Constitucional.

De esta manera y sin tener las cosas claras, el Pacto Histórico se prepara para unas elecciones internas donde serán 520 personas las que se medirán en las urnas: 373 precandidatos a la Cámara de Representantes y 144 al Senado, junto a tres precandidatos que aspiran a la Presidencia.