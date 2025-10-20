La Corte Constitucional ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse de su afirmación de «muñecas de la mafia», cuando en una de sus declaraciones hizo referencia a las periodistas en Colombia.

«Esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles, los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por tres lo hicieron en Colombia hace tres años. ¡Hipócritas! Ven dictadores afuera pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Bueno los jóvenes que protestan allá, pero malo los jóvenes que protestan acá, las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta! «, dijo Gustavo Petro.

De inmediato, las periodistas que dijeron sentirse afectadas interpusieron demandas pidiendo la debida retractación, sin embargo, el Consejo de Estado negó las tutelas. Posteriormente, acudieron a la Corte Constitucional quien falló en contra del primer mandatario.

«Ordenar al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, tanto en el video contentivo de su alocución como en su transcripción consigne una nota aclaratoria en la que conste que las manifestaciones que asocian a las periodistas con muñecas de la mafia y las señala como responsables de haber construido la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar no fueron adecuadas, en los términos de esta sentencia», dice el fallo.

El alto tribunal exigió además al primer mandatario guardar la compostura en sus declaraciones y evitar mensajes o publicaciones que vulneren los derechos a la no discriminación y a una vida libre de violencia de género