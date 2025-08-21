Ir al contenido principal

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en contra del representante a la cámara por el Pacto Histórico, David Racero, para que responda ante el tribunal por el escándalo relacionado con la supuesta exigencia de dineros a su equipo de trabajo legislativo.

Así mismo tendrá que responder por los señalamientos en su contra por supuestamente pagar de los recursos asignados a su unidad de trabajo legislativo a una persona que estaría atendiendo un negocio particular de su familia en un barrio de Bogotá.

Según se denunció en su momento, una de las personas contratadas a través de la UTL de Racero estaría atendiendo un fruver en Bogotá.

La investigación contra Racero en este caso se adelanta por la presunta comisión del delito de concusión. Al mismo tiempo, se vienen ordenando y decretando pruebas.

