Corte Suprema de Justicia condena al general (r) de la Policía Rodolfo Palomino

La Corte Suprema de Justicia dicto fallo condenatorio en contra del general en retiro de la Policía, Rodolfo Palomino por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

El máximo tribunal de la justicia en Colombia encontró responsable al oficial en retiro por los delitos de tráfico de influencias de servidor público al buscar evitar la orden de captura contra el empresario Luis Gonzalo Gallo, quien hoy comparece ante la Justicia Especial Para la Paz, por hacer parte del entramado criminal entre la Casa Castaño y el Fondo Ganadero de Córdoba.

De acuerdo con los magistrados que estudiaron el caso, Palomino obró de manera incorrecta mientras ostentaba el cargo de director de la Policía Nacional de Colombia, lugar privilegiado que le permitía acceder a determinados círculos de poder y a información privilegiada.

El fallo en primera instancia podrá ser apelado por la defensa del oficial de la Policía en retiro.

