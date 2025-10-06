Ir al contenido principal

La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, dentro del proceso judicial por hostigamiento.

El congresista Miguel Polo Polo enfrenta un proceso judicial por promover en redes sociales varios videos en los que se incineran banderas del M-19 y objetos con los rostros del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez.

En la decisión de 52 páginas, la Corte Suprema de Justicia, llamó al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez para que rindan testimonio.

La defensa de Polo Polo consideró que se le había vulnerado el derecho al debido proceso por la introducción en el proceso de nuevas circunstancias, que aseguró desconocer. El alto tribunal respondió que esto no fue así y negó la solicitud.

“Para esta Sala no resulta sorpresiva la afirmación contenida en la resolución de acusación, según la cual, las publicaciones compartidas constituían una incitación a la eliminación física tanto de miembros del M-19 como de figuras políticas o militantes afines a dicha ideología”, se lee en el documento de 32 páginas.

