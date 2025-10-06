El precandidato presidencial y exministro del Interior, Daniel Palacios, aceptó participar en la consulta de la Fuerza de las Regiones en la que participan los exgobernadores, Héctor Olimpo Espinosa; Juan Guillermo Zuluaga; Aníbal Gaviria y el exalcalde, Juan Carlos Cárdenas.

Palacios considera necesario la unión de los candidatos que han decidido participar en la contienda electoral a través de firmas, para según él, hacerle frente al candidato del Pacto Histórico.

«Esta unión debe tener un propósito superior, si bien derrotar a Petro es el primer paso, debe tener ese propósito que nos une a todos como colombianos, derrotar a la criminalidad», manifestó el precandidato presidencial.

