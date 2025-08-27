El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, confirmó en las últimas horas su participación en la consulta del Pacto Histórico que se hará en el próximo mes de octubre con la que se definirá el nombre de la persona que a nombre del petrismo participará en las elecciones presidenciales de 2026.

«No vamos a caer en el juego de quienes han traicionado al presidente y han buscado dividir el proyecto progresista”, dijo Quintero al anunciar su decisión.

Quintero contará en su equipo con Juan David Duque, quien ha sido su mayor escudero y que en el pasado hubiera sido su secretario Privado en su paso por la Alcaldía de Medellín. Duque será su jefe de debate.

También lo acompañará el exsecretario privado de la presidencia de Ecopetrol, Esteban Restrepo, quien fue además secretario de Gobierno de Medellín durante la alcaldía de Daniel Quintero.

El pasado fin de semana, Daniel Quintero puso en duda su participación en la consulta del Pacto Histórico asegurando que al movimiento se lo había tomado una izquierda sectaria.