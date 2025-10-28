Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció la radicación de una tutela para que se le garantice la inscripción de su movimiento por firmas para aspirar a la presidencia de la república.

“Vamos a pedir como medida cautelar que se nos permita empezar la recolección de firmas”, dijo Daniel Quintero.

De acuerdo con Quintero, los organismos electorales se han dedicado a colocarle trabas a su intención de competir por el primer cargo del país.

“Lo que está pasando hoy es una traba más, una traba que pone la Registradora Nacional del Estado Civil impidiendo como lo obliga la ley que nosotros nos inscribamos, la Registraduría solo tenía dos opciones, aceptar la inscripción del comité o rechazarlo de forma motivada y simplemente lo envió al Consejo Nacional Electoral y ya sabemos que que ha pasado en allá donde los procesos demoran semanas y meses”: aseguró el exalcalde de Medellín.

Nota recomendada: Las dudas del registrador por la recolección de firmas para la candidatura de Daniel Quintero

El registrador nacional, Hernán Penagos, manifestó sus dudas frente a la posibilidad de una inscripción de Daniel Quintero, por lo que pidió un concepto al Consejo Nacional Electoral, en donde le permita tomar una decisión al respecto con la debida seguridad jurídica.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Juan Carlos Losada señala a Sayco de utilizar la base de datos de compositores con fines políticos

| Confidencial Noticias | , ,
El representante a la cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, denunció el supuesto uso de la base de datos de los autores y compositores colombianos que está en manos de Sayco. Según dijo el representante, la sociedad habría enviado una serie…
Siga leyendo

¿De qué debatieron María Fernanda Carrascal, Guillermo Rivera, Esteban Salazar y Luis Fernando Ulloa?

| Oscar Sevillano | , ,
Confidencial Noticias, en alianza con la Universidad Central y la Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia (FESCOL), convocó a un primer grupo de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá para conocer algunas de las ideas que les llevarían a la…
Siga leyendo

María José Pizarro y Carolina Corcho se pelean por ser cabeza de lista del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora María José Pizarro y la exministra de Salud, Carolina Corcho, protagonizan el nuevo rifirrafe al interior del Pacto Histórico por la cabeza de lista al Senado de la República del Pacto Histórico. Al respecto, dice la senadora María José…
Siga leyendo

Cae alias ‘El Viejo’, implicado en el crimen de Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, fue capturado en la vereda Brisas del Güejar en Puerto Lleras (Meta). La detención se hizo en el marco de la investigación que sigue la Fiscalía General de la Nación por el crimen del senador y precandidato del Centro…
Siga leyendo

Las dudas del registrador por la recolección de firmas para la candidatura de Daniel Quintero

| Confidencial Noticias | , ,
El registrador nacional, Hernán Penagos, respondiendo al anuncio del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, de darse a la tarea de recoger firmas para presentarse a la consulta del Frente Amplio en el mes de marzo de 2026, afirmó que es el Consejo Nacional…
Siga leyendo