El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció la radicación de una tutela para que se le garantice la inscripción de su movimiento por firmas para aspirar a la presidencia de la república.

“Vamos a pedir como medida cautelar que se nos permita empezar la recolección de firmas”, dijo Daniel Quintero.

De acuerdo con Quintero, los organismos electorales se han dedicado a colocarle trabas a su intención de competir por el primer cargo del país.

“Lo que está pasando hoy es una traba más, una traba que pone la Registradora Nacional del Estado Civil impidiendo como lo obliga la ley que nosotros nos inscribamos, la Registraduría solo tenía dos opciones, aceptar la inscripción del comité o rechazarlo de forma motivada y simplemente lo envió al Consejo Nacional Electoral y ya sabemos que que ha pasado en allá donde los procesos demoran semanas y meses”: aseguró el exalcalde de Medellín.

El registrador nacional, Hernán Penagos, manifestó sus dudas frente a la posibilidad de una inscripción de Daniel Quintero, por lo que pidió un concepto al Consejo Nacional Electoral, en donde le permita tomar una decisión al respecto con la debida seguridad jurídica.