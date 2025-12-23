Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, confirmó su participación en la consulta del Pacto Amplio en donde competirá con Roy Barreras, Camilo Romero e Iván Cepeda, para definir un candadito de la izquierda.

Quintero recibió el aval del partido AICO, luego de que la Registraduría negara su inscripción mediante firmas.

Según ha explicado en diferentes espacios, no se encuentra impedido para participar en una nueva consulta. Lo anterior, por las dudas jurídicas que se han generado alrededor de su candidatura, luego de su inclusión y tardía renuncia a la pasada consulta del Pacto Histórico.

Nota recomendada: El partido que podría resucitar la candidatura de Daniel Quintero

La última palabra de si se encuentra o no se encuentra inhabilitado la tendrá el Consejo Nacional Electoral, y de manera posterior, el Consejo de Estado.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Paloma Valencia entra a la Gran Consulta de la centro derecha

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, aceptó participar en la consulta de la centro derecha, junto a Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.  La senadora Paloma…
Siga leyendo

Empieza a consolidarse la consulta de la izquierda

| Confidencial Noticias | , ,
Los precandidatos Camilo Romero, Roy Barreras e Iván Cepeda confirmaron su intención de participar en la consulta del próximo 8 de marzo de 2026, en donde se escogerá a un solo candidato que represente las posturas de la izquierda en Colombia. La consulta…
Siga leyendo

Fotos con Ghislaine Maxwell ponen a Andrés Pastrana en el centro del debate

| Confidencial Noticias | ,
El expresidente Andrés Pastrana es blanco de críticas por parte de un sector de la opinión pública, luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos compartió unos archivos del caso Jeffrey Epstein con unas imágenes en donde se observa al…
Siga leyendo

Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical no estarán en la consulta de marzo

| Confidencial Noticias | , ,
Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical anunciaron en su decisión de no participar en la consulta interpartidista de marzo de 2026. Los partidos de la derecha política en Colombia confirmaron la noticia a través de sus cuentas oficiales en…
Siga leyendo

Condenan al coronel (r) Pluvio Hernán Mejía por su participación en los falsos positivos

| Confidencial Noticias | , ,
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de cárcel al coronel (r) del Ejército, Pluvio Hernán Mejía al determinar que estuvo involucrado en al menos 72 asesinatos extrajudiciales. La Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la…
Siga leyendo