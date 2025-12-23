El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, confirmó su participación en la consulta del Pacto Amplio en donde competirá con Roy Barreras, Camilo Romero e Iván Cepeda, para definir un candadito de la izquierda.

Quintero recibió el aval del partido AICO, luego de que la Registraduría negara su inscripción mediante firmas.

Según ha explicado en diferentes espacios, no se encuentra impedido para participar en una nueva consulta. Lo anterior, por las dudas jurídicas que se han generado alrededor de su candidatura, luego de su inclusión y tardía renuncia a la pasada consulta del Pacto Histórico.

La última palabra de si se encuentra o no se encuentra inhabilitado la tendrá el Consejo Nacional Electoral, y de manera posterior, el Consejo de Estado.