Los disturbios que se presentaron en horas de la tarde del día 11 de septiembre en la Universidad Nacional en Bogotá derivaron no solo en el acostumbrado enfrentamiento entre encapuchados y uniformados de la Policía, sino además en la explosión de un artefacto explosivo en el parqueadero del edificio 205-Sociología del alma mater y en la destrucción de una de las estaciones de TransMilenio cercana al lugar de los hechos.

La persona que resultó herida al manipular el artefacto explosivo fue trasladada de inmediato a la Clínica Palermo en donde fue atendida por el servicio de urgencias. De acuerdo al reporte de las autoridades, perdió varios dedos de una de sus manos.

Un grupo de encapuchados salieron de las instalaciones de la Universidad Nacional para destruir las rejas anticolados de la estación de TransMilenio para tumbarlas.

La Vicerrectoría de la Universidad Nacional -sede Bogotá- les indicó a los estudiantes que, ante los disturbios que se presentaron, se decidió dar orden de desalojo de la Ciudad Universitaria a partir de las seis de la tarde.