Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Los disturbios que se presentaron en horas de la tarde del día 11 de septiembre en la Universidad Nacional en Bogotá derivaron no solo en el acostumbrado enfrentamiento entre encapuchados y uniformados de la Policía, sino además en la explosión de un artefacto explosivo en el parqueadero del edificio 205-Sociología del alma mater y en la destrucción de una de las estaciones de TransMilenio cercana al lugar de los hechos.

La persona que resultó herida al manipular el artefacto explosivo fue trasladada de inmediato a la Clínica Palermo en donde fue atendida por el servicio de urgencias. De acuerdo al reporte de las autoridades, perdió varios dedos de una de sus manos.

Un grupo de encapuchados salieron de las instalaciones de la Universidad Nacional para destruir las rejas anticolados de la estación de TransMilenio para tumbarlas. 

Nota recomendada: ¿Cuál es el regalo que más reciben los que juegan al Amigo Secreto en el mes del Amor y la Amistad?

La Vicerrectoría de la Universidad Nacional -sede Bogotá- les indicó a los estudiantes que, ante los disturbios que se presentaron, se decidió dar orden de desalojo de la Ciudad Universitaria a partir de las seis de la tarde.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

¿Quién es el alto oficial del Ejército llamado a calificar servicios?

| Confidencial Noticias | ,
El mayor general del Ejército, Hernando Garzón Rey, fue llamado a calificar servicio por orden del presidente de la república, ante la sospecha de estar relacionado con el narcotráfico. La noticia levantó una polémica nacional porque el oficial asegura…
Siga leyendo

La respuesta de Petro después de que el Parlamento Europeo le pidió abandonar los odios políticos

| Confidencial Noticias | ,
La Eurocámara insistió en que en Colombia se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva de los atentados terroristas, incluido el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, para que los autores sean llevados ante la justicia. Los eurodiputados…
Siga leyendo

Las dudas de Catherine Juvinao por el concepto fiscal sobre el Icetex que envió el Ministerio de Hacienda

| Confidencial Noticias | ,
La representante a la cámara, Catherine Juvinao, aseguró que mientras se surtía el debate al proyecto de ley de reforma al Icetex, «el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió a última hora un concepto fiscal con supuestos errados y proyecciones…
Siga leyendo

Nuevos cambios en la cúpula de la Policía

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional anunció los nuevos cambios que tendrá la institución en su cambio, dentro de los que se encuentran la dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín); director de Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE); Departamento de Policía…
Siga leyendo

¿Quién será la cabeza de lista al Senado de los Verdes?

| Periodista Infiltrado | ,
Desde ya se empieza a dar la disputa por quien será la cabeza de lista al Senado del partido Alianza Verde, en donde al parecer, se revivirá una vieja competencia entre dos senadores que pelearon la presidencia de la Comisión Primera del Senado. Estos dos…
Siga leyendo