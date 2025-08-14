De manera sorpresiva, el candidato presidencial, exministro y excongresista, David Luna, publicó un video en sus redes sociales invitando al resto de candidatos de la centro derecha a unir esfuerzos y decidir una sola candidatura que enfrente al Pacto Histórico en las elecciones de 2026.

Luna dijo estar dispuesto a despojarse de sus intenciones presidenciales y someter su nombre a una consulta donde se decida un solo nombre, al que según el, «le cargaría la maleta».

«Hay claridad sobre lo que quiere Colombia y es nada ni menos que unidad. Pero incluyéndome, le hemos sacado el cuerpo a este propósito creyendo que tenemos la fórmula mágica para ganar o lo que es peor aferrándonos a disputas personales que hoy nos aleja de lo esencial», dijo el exministro y candidato.

David Luna invitó a un construir un consenso auténtico y sin hipocresías entre los candidatos que no comparten el rumbo que le ha dado a Colombia el gobierno de Gustavo Petro.

«Con honestidad y arrojo propongo hoy una gran mesa nacional para salvar la democracia y enfrentar la violencia y el narcotráfico que hoy lamentablemente encarna el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y muchas otras organizaciones delincuenciales que ven en el narcotráfico, la gasolina para seguir dividiendo el país y que ven en el Gobierno actual -el cómplice de sus fechorías-.

El candidato y excongresista reiteró su intención de renunciar a su candidatura y someter su nombre a una consulta que defina un solo aspirante de la centro derecha.