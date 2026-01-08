De la Espriella sale a buscar los votos de los colombianos en el exterior

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella inició actividades para conquistar el voto de los colombianos en el exterior, comenzando por quienes se han radicado en los Estados Unidos.

En los últimos días, De la Espriella instaló una valla en cercanías al icónico puente Golden Gate, en San Francisco, con una frase alusiva a su campaña: “Tigre, salve usted la patria”.

La aparición de esta publicidad de la campaña de, De la Espriella, se da en momentos en que los presidentes de Colombia y de los Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, buscan reducir las tensiones entre ambos países, luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Abelardo de la Espriella es uno de los más fuertes opositores al gobierno de Gustavo Petro y al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quien retó a un debate público para tratar asuntos relacionados con el manejo de la seguridad y el orden público.

Nota recomendada: Iván Cepeda denuncia presunta injerencia de EE.UU. en las elecciones de Colombia de 2026











