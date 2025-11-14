Ir al contenido principal

La Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó su negativa a inscribir el comité recolector de firmas para que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aspire a la presidencia de la república.

Desde sus redes sociales, Quintero anunció que interpondrá una tutela para que se le permita recoger las firmas necesarias para su campaña política al primer cargo del país.

Hoy mismo vamos a interponer tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, que hoy negó nuevamente un nuevo intento, una nueva solicitud, para que nos dejaran participar en las elecciones presidenciales”, indicó.

Nota recomendada: Andrés Guerra no seguirá en la lucha por ser candidato presidencial del uribismo

Daniel Quintero culpa a la Registraduría Nacional de quitarle tiempo en estos trámites que según el, han afectado su aspiración.

