Confidencial Noticias, en alianza con la Universidad Central y la Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia (FESCOL), convocó a un primer grupo de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá para conocer algunas de las ideas que les llevarían a la Corporación y que podrían contribuir al desarrollo de la capital del país.

En el conversatorio participaron la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal; el exministro Guillermo Rivera; el analista político Esteban Salazar; y el abogado y columnista de opinión Luis Fernando Ulloa, todos aspirantes a una curul en la Cámara de Representantes.

Durante la discusión, Confidencial Noticias hizo un llamado a los candidatos para que asuman un mayor compromiso con Bogotá y trabajen por ejercer un control político mediante debates de calidad y altura.

En su intervención, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, recordó que desde su llegada al Congreso de la República su principal preocupación han sido los temas sociales. Además, reiteró su propuesta para que Bogotá supere lo que denomina “el modelo peñalosista” y avance hacia una ciudad que garantice los derechos de todos los bogotanos.

Por su parte, el analista político Esteban Salazar señaló que no se puede pensar en el futuro de Bogotá sin resolver de manera urgente los problemas actuales, como la salud mental, la movilidad y la inseguridad.

A su turno, el abogado y columnista Luis Fernando Ulloa consideró que desde el Congreso de la República se debe modernizar el Estatuto Orgánico de Bogotá, promoviendo un modelo más descentralizado que permita la elección popular de los alcaldes locales.

Finalmente, el exministro del Interior y exrepresentante a la Cámara Guillermo Rivera propuso abrir una discusión seria sobre el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y debatir nuevamente la posibilidad de crear una policía local para Bogotá.

El conversatorio tuvo lugar el pasado 22 de octubre, en las instalaciones de la Universidad Central.

Reviva el conversatorio aqui: