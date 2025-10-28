Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Confidencial Noticias, en alianza con la Universidad Central y la Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia (FESCOL), convocó a un primer grupo de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá para conocer algunas de las ideas que les llevarían a la Corporación y que podrían contribuir al desarrollo de la capital del país.

En el conversatorio participaron la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal; el exministro Guillermo Rivera; el analista político Esteban Salazar; y el abogado y columnista de opinión Luis Fernando Ulloa, todos aspirantes a una curul en la Cámara de Representantes.

Durante la discusión, Confidencial Noticias hizo un llamado a los candidatos para que asuman un mayor compromiso con Bogotá y trabajen por ejercer un control político mediante debates de calidad y altura.

En su intervención, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, recordó que desde su llegada al Congreso de la República su principal preocupación han sido los temas sociales. Además, reiteró su propuesta para que Bogotá supere lo que denomina “el modelo peñalosista” y avance hacia una ciudad que garantice los derechos de todos los bogotanos.

Por su parte, el analista político Esteban Salazar señaló que no se puede pensar en el futuro de Bogotá sin resolver de manera urgente los problemas actuales, como la salud mental, la movilidad y la inseguridad.

A su turno, el abogado y columnista Luis Fernando Ulloa consideró que desde el Congreso de la República se debe modernizar el Estatuto Orgánico de Bogotá, promoviendo un modelo más descentralizado que permita la elección popular de los alcaldes locales.

Finalmente, el exministro del Interior y exrepresentante a la Cámara Guillermo Rivera propuso abrir una discusión seria sobre el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y debatir nuevamente la posibilidad de crear una policía local para Bogotá.

El conversatorio tuvo lugar el pasado 22 de octubre, en las instalaciones de la Universidad Central.

Reviva el conversatorio aqui:

Oscar Sevillano

[email protected]
Graduado en Locución y Medios Audiovisuales del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Cursa último Semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Fundación Universitaria San Alfonso. En mi condición de comunicador he desarrollado habilidades en el campo de la investigación, la redacción periodística y la opinión, lo que me han permitido destacarme en el campo del periodismo y la opinión pública. Periodista de la redacción política y en temas de Bogotá. Columnista de opinión.
Más contenido del autor

PORTADA

Cae alias ‘El Viejo’, implicado en el crimen de Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, fue capturado en la vereda Brisas del Güejar en Puerto Lleras (Meta). La detención se hizo en el marco de la investigación que sigue la Fiscalía General de la Nación por el crimen del senador y precandidato del Centro…
Siga leyendo

Las dudas del registrador por la recolección de firmas para la candidatura de Daniel Quintero

| Confidencial Noticias | , ,
El registrador nacional, Hernán Penagos, respondiendo al anuncio del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, de darse a la tarea de recoger firmas para presentarse a la consulta del Frente Amplio en el mes de marzo de 2026, afirmó que es el Consejo Nacional…
Siga leyendo

Juez protege el buen nombre de Paloma Valencia y ordena a Petro retractarse

| Confidencial Noticias | , ,
El juez 46 Administrativo de Bogotá  ordenó al presidente de la república, Gustavo Petro, retractarse del señalamiento en contra de la senadora Paloma Valencia de supuestamente ser cómplice de los Falsos Positivos durante el gobierno de Álvaro Uribe…
Siga leyendo

Las mayores votaciones para integrar la lista del Pacto Histórico al Senado

| Confidencial Noticias | , ,
En la consulta de 26 de octubre no solo se definió el nombre del candidato presidencial del Pacto Histórico, que en este caso será el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, sino que además se decidió quienes son los 102 candidatos que…
Siga leyendo

Iván Cepeda buscará la presidencia en nombre del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, será el encargo de buscar la presidencia de la república en nombre del Pacto Histórico en la próxima contienda electoral. Iván Cepeda fue elegido en la consulta del 26 de octubre con una…
Siga leyendo