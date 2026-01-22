Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro sostuvieron una reunión en las últimas horas para tratar asuntos relacionados con la recuperación del Hospital San Juan de Dios, TransMilenio y el multicampus educativo en las localidades de Suba y Kennedy.

“Esperamos llegar a acuerdos pronto que permitan garantizar que Bogotá tenga los recursos para recuperar el complejo San Juan de Dios pero hay un avance importante a partir de la discusión de hoy”.

En lo que respecta a los multicampus de Suba y Kennedy se confirmó el avance en el Conpes que va a permitir avance en los Confis y vivencias futuras para financiar esos proyectos.

Nota recomendada: Secretaria de Hacienda de Bogotá respondió a críticas por supuestas fallas en la atención a contribuyentes

El mandatario de Bogotá dijo además que actualmente se trabaja en autorizar una intervención inicial en los predios ya habilitados por el Distrito, mientras se garantiza una intervención de fondo que consolide el proyecto educativo.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Juan Carlos Pinzón pidió a los jóvenes colombianos que se fueron del país, regresar

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, invitó a los jóvenes colombianos que durante los últimos años han viajado al exterior para radicarse e iniciar una vida nueva a que retornen al país. “Yo no quiero que los jóvenes se vayan, yo quiero que…
Siga leyendo

Capturan a integrantes de una red que tendría nexos con el ELN y el ‘Clan del Golfo’

| Confidencial Noticias | , ,
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, y en un trabajo conjunto con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, capturaron a Gustavo Adolfo Gallego Bedoya,…
Siga leyendo

Carlos Caicedo enfrenta escándalo por supuesto acoso sexual

| Confidencial Noticias | , ,
El exgobernador del Magdalena y candidato presidencial, Carlos Caicedo, enfrenta un escándalo tras la denuncia de cuatro mujeres, quienes relataron a la FM, supuestos acosos sexuales a las que al parecer fueron sometidas. De acuerdo con la narración de…
Siga leyendo

¿Armando Benedetti viajará con Petro a la Casa Blanca?

| Confidencial Noticias | , ,
Aunque no está claro todavía que personas del gabinete ministerial acompañarán al presidente Gustavo Petro a la cita con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se sabe que el ministro del Interior, Armando Benedetti, no quiere perder la…
Siga leyendo

Petro nombra a un líder indígena como ministro de la Igualdad

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Crit Tolima La Presidencia de la República público la hoja de vida de Alfredo Acosta Zapata postulándolo al cargo de ministro de la Igualdad en reemplazo de Juan Carlos Florián. El nuevo ministro es un líder indígena, integrante de la…
Siga leyendo