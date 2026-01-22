El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro sostuvieron una reunión en las últimas horas para tratar asuntos relacionados con la recuperación del Hospital San Juan de Dios, TransMilenio y el multicampus educativo en las localidades de Suba y Kennedy.

“Esperamos llegar a acuerdos pronto que permitan garantizar que Bogotá tenga los recursos para recuperar el complejo San Juan de Dios pero hay un avance importante a partir de la discusión de hoy”.

En lo que respecta a los multicampus de Suba y Kennedy se confirmó el avance en el Conpes que va a permitir avance en los Confis y vivencias futuras para financiar esos proyectos.

El mandatario de Bogotá dijo además que actualmente se trabaja en autorizar una intervención inicial en los predios ya habilitados por el Distrito, mientras se garantiza una intervención de fondo que consolide el proyecto educativo.