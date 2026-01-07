Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya amenazado con una eventual intervención militar en el país latinoamericano, y en medio de las tensiones tras la captura, el pasado sábado, de Nicolás Maduro en un ataque en Venezuela.

«Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido», ha señalado en su plataforma Truth Social, donde ha manifestado su agradecimiento por la «llamada y su tono».

https://twitter.com/infopresidencia/status/2009060425946583413

El neoyorkino ha afirmado que «espero reunirme con él próximamente», un encuentro que tendría lugar en la Casa Blanca, según ha dicho en la misma red social y en la que están trabajando el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio.

La llamada ha trascendido poco antes de que Petro se haya dirigido a la nación desde la Plaza de Bolívar de la capital colombiana, Bogotá, donde ha advertido de que la «crisis diplomática, llamémosla verbal por ahora, que ha estallado entre Estadodos Unidos y Colombia» se debe a sectores políticos.

Nota recomendada: ¿Podrá ingresar a EE.UU.? Gustavo Petro habría sido citado a la Casa Blanca tras diálogo con Trump

«Los mismos políticos que son responsables de tener relaciones con el narcotráfico y haber hecho trizas la paz como ellos dicen, y haber condenado a Colombia a las mayores alturas de hoja de coca. Y ahora suenan los misiles, caen drones, 400 heridos tenemos ya de la Policía y el Ejército», ha señalado ante cientos de manifestantes.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Iván Cepeda denuncia presunta injerencia de EE.UU. en las elecciones de Colombia de 2026

| Europa Press | , ,
El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha alertado que la Administración de Donald Trump está intentando influir en las elecciones de mayo de 2026 con el respaldo de la ultraderecha de su país, como ya ha venido ocurriendo en…
Siga leyendo

Gustavo Petro reacciona a las advertencias de Trump: «por la Patria tomaré de nuevo las armas»

| Europa Press | ,
El presidente Gustavo Petro, ha condenado las «amenazas ilegítimas» que le ha lanzado en las últimas horas su par estadounidense, Donald Trump, después de la intervención militar en Venezuela para desalojar del poder a Nicolás Maduro, y ha advertido de que…
Siga leyendo

Trump ataca nuevamente a Petro y lo califica como ‘enfermo’ ¿Ordenará operación contra Colombia?

| Confidencial Noticias | , ,
Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia atraviesan un nuevo momento de tensión tras recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que lanzó fuertes críticas contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y cuestionó…
Siga leyendo

Gustavo Petro activa alerta en la frontera con Venezuela, tras los bombardeos de EEUU

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira. «De manera preventiva, el Gobierno…
Siga leyendo

A siete meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro cómo cierra el 2025

| Confidencial Noticias | , ,
Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz Aumento de muertes violentas.  Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo,…
Siga leyendo