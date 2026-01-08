El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez, en medio de una gira en el exterior en donde espera conquistar el voto de los colombianos radicados en otros países.

Cepeda calificó la reunión como exitosa y productiva y agradeció al mandatario español por todo el respaldo que ha dado a Colombia.

“Agradezco su apoyo a Colombia, a la paz en América Latina, y al diálogo constructivo”, dijo Cepeda.

El aspirante a la presidencia asistió a un evento en Madrid donde fue recibido por más de 500 personas que se dieron cita en la Av. América de Madrid.

Nota recomendada: Iván Cepeda denuncia presunta injerencia de EE.UU. en las elecciones de Colombia de 2026