El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez, en medio de una gira en el exterior en donde espera conquistar el voto de los colombianos radicados en otros países.

Cepeda calificó la reunión como exitosa y productiva y agradeció al mandatario español por todo el respaldo que ha dado a Colombia.

“Agradezco su apoyo a Colombia, a la paz en América Latina, y al diálogo constructivo”, dijo Cepeda.

El aspirante a la presidencia asistió a un evento en Madrid donde fue recibido por más de 500 personas que se dieron cita en la Av. América de Madrid.

Sigue la guerra entre Carlos Carrillo y Angie Rodríguez

El director de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo en contra de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, por supuesto acoso laboral. «Sus insinuaciones y declaraciones…
Juan Carlos Pinzón se une a la ‘Gran Consulta’

El precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, por el partido Verde Oxigeno oficializó su participación en la ‘Gran Consulta’ de la centro derecha, del próximo 8 de marzo. Pinzón competirá con los precandidatos: Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan…
De la Espriella sale a buscar los votos de los colombianos en el exterior

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella inició actividades para conquistar el voto de los colombianos en el exterior, comenzando por quienes se han radicado en los Estados Unidos. En los últimos días, De la Espriella instaló una valla…
No más subsidio al combustible de carros oficiales

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1428 de 2025, con el que pone en marcha un esquema diferencial en el precio del diésel (ACPM) para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial. La medida busca corregir distorsiones históricas en la…
«Si no se dialoga, hay guerra»: Gustavo Petro tras conversación con Donald Trump

Colombia vivió este 7 de enero un día bastante agitado en materia diplomática en medio de las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro exigiendo el respeto por la soberanía nacional y latinoamericana, en medio de la intervención de EE.UU. a…
