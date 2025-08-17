Ir al contenido principal

La senadora María Fernanda Cabal al anunciar los acuerdos en el Centro Democrático con miras a realizar la consulta interna para escoger un candidato único a la presidencia de la república, fue clara en decir que no están dispuestos a permitir que ningún político que no haya militado ni haya hecho parte del proceso que se viene dando desde mucho tiempo atrás, participe de esta escogencia.

Aquí no pueden entrar santistas, ni travestis de la política, ni camuflados, porque ya suficiente nos ha pasado”, dijo Cabal en medio de una entrevista para diferentes medios de comunicación.

Nota relacionada: Centro Democrático no permitirá que quienes no militen en el uribismo participen en su consulta

Quedó entonces la duda de a qué personas hablaba cuando mencionó el término de «travestis de la política», y por qué lo dijo.

Confidencial Noticias consultó con algunos analistas políticos que piden no mencionar sus nombres, y sus respuestas coinciden cuando mencionan nombres como los del senador Jota Pe Hernández, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón y Abelardo de la Espriella, que son personas qué, se han querido acercar al uribismo pura sangre y han hecho de todo para ganarse el corazón de Álvaro Uribe Vélez y hacerse ver como el fiel seguidor de su doctrina.

