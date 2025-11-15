Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó la muerte de seis menores de edad en la operación militar efectuada esta semana contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Guaviare, un ataque que se saldó con 19 fallecidos y ha desatado un aluvión de críticas contra las autoridades.

Tras asumir este viernes que habría menores entre los fallecidos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tuvo que salir al paso de las denuncias afirmando que fue la operación fue «totalmente legítima» y que «quien se involucra pierde toda protección».

«En este conflicto hay una realidad muy cruda que debemos rechazar: el reclutamiento de menores, es un crimen de guerra», condenó Sánchez, asegurando que la orden de bombardear es siempre la «última opción» que se baraja y que en este caso existía una «amenaza inminente» para un grupo de veinte soldados.

Nota recomendada: Tensa situación de orden público en el Cauca

En su comunicado de este sábado, la Defensoría confirma «el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, así como la recuperación de cuatro cuerpos aún sin identificar», en lo que describe como «un hecho profundamente lamentable» antes de recordar que el Derecho Internacional Humanitario establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades.

«El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren y hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque», lamenta la Defensoría.

Sin embargo, también achaca la responsabilidad última de la muerte de los menores de edad en los grupos armados que los reclutan, en este caso las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

En cualquier caso, la Defensoría simplemente zanja que «odo esto es lamentable» y describe toda la operación como un ejemplo de «la guerra en su despliegue doloroso e inhumano», que siempre acaba alcanzando a los más vulnerables, esto es, «los menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares».

Puede leer también: Policía desarticula red transnacional de narcotráfico

En general, ha lamentado el organismo dirigido por Marín Ortiz, «ilustra el lugar degradado de los principios de humanidad, dignidad, necesidad y proporcionalidad» en el que se encuentra ahora mismo Colombia antes de recordar que su misión no es la de «legitimar» actos de guerra, sino la de «rechazarlos para construir la paz».

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

De nuevo la Registraduría dice No a Daniel Quintero

| Confidencial Noticias | , ,
La Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó su negativa a inscribir el comité recolector de firmas para que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aspire a la presidencia de la república. Desde sus redes sociales, Quintero anunció que…
Siga leyendo

Expulsan a Héctor Olimpo Espinosa de la Fuerza de las Regiones

| Confidencial Noticias | , ,
Los precandidatos que integran la coalición conocida con el nombre de ‘La Fuerza de las Regiones’ anunciaron a través de un video publicado en las redes sociales, la expulsión del exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa del grupo de preaspirantes a la…
Siga leyendo

Andrés Guerra no seguirá en la lucha por ser candidato presidencial del uribismo

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, renunció a la posibilidad de ser el candidato del uribismo en la contienda electoral del año 2026. La decisión fue anunciada tras el anuncio del partido de cancelar la encuesta en donde se escogería a la…
Siga leyendo

Efraín Cepeda y Nadia Blel profundizan sus diferencias

| Confidencial Noticias | , ,
El senador y precandidato conservador, Efraín Cepeda, publicó una carta que envió a la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, en donde no solo ratifica su postura de rechazo a decisiones tomadas recientemente por parte del Directorio Nacional de la…
Siga leyendo

Hombres armados atacaron al senador Temístocles Ortega

| Confidencial Noticias | , ,
El senador y exgobernador del Cauca, Temistocles Ortega, fue víctima de un ataque armado cuando se desplazaba en su vehículo por la vía Panamericana en el centro del Cauca, a 20 minutos de Popayán. A través de su cuenta en la red social X, el senador…
Siga leyendo