Denuncian la presencia de una mujer que portaba un arma en un evento de Paloma Valencia

La precandidata, Paloma Valencia y su partido, el Centro Democrático, emitieron un comunicado manifestando su preocupación por la presencia de una mujer armada en un acto público en el parque armada José León Armero, en el municipio de Honda (Tolima).

En el evento se encontraba también el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, junto a otras líderes políticos del partido.

El Centro Democrático pidió a la Fiscalía una pronta investigación que permita esclarecer la presencia de esta mujer en el evento, y la razón para portar un arma.

«Una vez más, exigimos al Gobierno plenas garantías para el ejercicio democrático y electoral», manifiesta el partido político en el comunicado.

