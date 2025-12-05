El trabajo coordinado entre las autoridades de distintos países del hemisferio permitió poner al descubierto una organización criminal transnacional que delinquía desde distintas ciudades de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Colombia.

La acción de los diferentes organismos de policía y de las respectivas fiscalías permitió capturar a 19 personas señaladas de coordinarse para estafar a ciudadanos, principalmente norteamericanos, interesados en obtener visas de trabajo hacia los Estados Unidos.

La investigación evidenció que los integrantes de esta red criminal se hacían pasar por funcionarios de diferentes agencias de Estados Unidos, y de esa manera hacerles creer a las víctimas que participaban en un proceso oficial que les permitiría obtener sus visas de trabajo o H-2B (visa de trabajo temporal, para

no inmigrante para que sean contratados en trabajos como hotelería, construcción, jardinería ).

Para ello contaban en sus oficinas ubicadas en los barrios Robledo y Cabañas de Medellín (Antioquia) con toda la infraestructura necesaria para la falsificación de los documentos.

En el desarrollo de la actividad delictiva eran utilizadas identificaciones gubernamentales falsas, incluidas tarjetas de seguridad social y tarjetas de residente permanente de Estados Unidos. Está fachada era respaldada con documentos y sellos oficiales falsos, con los cuales lograban ganarse la confianza en los ciudadanos interesados en los trámites de visado, y el cual debía registrarse en páginas web que simulaban ser sitios oficiales.

Uno de los señalados receptores de los recursos sería un abogado de inmigración, que decía trabajar para el gobierno estadounidense y con quien se concretaría la asignación de citas y obtención de las visas.

Actos de investigación permitieron identificar cerca de 700 víctimas ubicadas en 15 países de Suramérica y el Caribe; quienes fueron defraudadas en 2.5 millones de dólares, dinero que habría sido distribuido entre los integrantes de la red ilegal en los diferentes países.

Durante las diligencias de allanamiento se logró la incautación de documentación falsa de diferentes agencias de Estados Unidos, 27 tarjetas con datos biográficos de diferentes ciudadanos de autorización de empleo, 21 de tarjetas de beneficios, tarjetas de crédito, pasaportes, 19 cartas de bienvenida de diferentes empresas, 20 formatos de visa H2B, 20 dispositivos de almacenamiento de información y algo más de 28 millones de pesos en efectivo, entre otros elementos.

