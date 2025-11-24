El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la apertura de una investigación sobre los supuestos vínculos del general del Ejército Juan Miguel Huertas y el funcionario de Inteligencia Wilmar Mejía con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comandadas por Alexander Mendoza, alias ‘Calarcá’.

De acuerdo con una investigación periodística revelada por Noticias Caracol, Huertas y Mejía habrían propuesto la creación de una empresa de seguridad ficticia para permitir al grupo armado saltarse controles de seguridad, el trasiego de armamento y la movilidad de guerrilleros, especialmente de aquellos con órdenes de detención.

En el informe periodístico se habla sobre los supuestos vínculos que podrían existir entre funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, altos mandos del Ejército y las disidencias.

La trama se sustenta en el contenido de varios ordenadores incautados al propio ‘Calarca’ durante un control del Ejército en julio de 2024. Varias personas fueron detenidas, aunque luego liberadas, por hacer parte de una negociación de paz con el Gobierno Nacional, entre ellas el propio líder de las disidencias, después de que la Fiscalía señalara que ejercían como gestores de paz.

Durante el registro se incautaron computadores, usb, armas y dinero. En los pc se encontró contenido de que hablan sobre el supuesto papel de intermediaria de la vicepresidenta Francia Márquez en la financiación de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de ‘Iván Mordisco’ y la campaña del presidente, Gustavo Petro.

El ministro Sánchez ha calificado de «delicado» este trabajo periodístico de Noticias Caracol y ha prometido que se tomarán las decisiones oportunas una vez finalicen las investigaciones. «Ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la fuerza pública», ha remarcado en un extenso mensaje en su cuenta de X.

«El Ministerio de Defensa no permitirá, bajo ninguna circunstancia, actos de corrupción, ilegalidad o traición a la patria por parte de miembros activos, retirados o de cualquier funcionario del sector», ha enfatizado, advirtiendo de que «la cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará».

En ese sentido, se ha referido a ‘Mordisco‘ y ‘Calarcá’ como «criminales» y ha prometido que «serán perseguidos hasta llevarlos a la justicia», pues aunque en el caso del segundo hay una orden de detención suspendida como parte de las negociaciones de paz, «ello no constituye un salvoconducto para delinquir».

‘Calarcá’ es comandante del bloque Jorge Briceño de las divididas disidencias del Estado Mayor Central de las FARC. A diferencia de la facción de ‘Mordisco’ –contra la que el Ejército lleva a cabo una confrontación total–, la suya ha dado teóricas muestras de querer una salida negociada con el Gobierno.