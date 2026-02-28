Confidencial Noticias
El precandidato presidencial de la consulta Frente Por La Vida, reveló que desde la Policía Nacional le alertaron que se estaría fraguando un plan para asesinarlo en medio de un acto público.
El excongresista pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar este asunto y dejó claro que no suspenderá su agenda pública y que por el contrario, dará continuidad a sus encuentros con la gente en la calle.
PORTADA
Las siete peticiones que hacen las mujeres Wayuu a Claudia López
Un grupo de mujeres de la comunidad Wayuu se dieron citan con la candidata Claudia López en el barrio San Joaquín de la ciudad de Valledupar, para hacer entrega de sus peticiones para que su región sea tenida en cuenta en las políticas públicas que se…
¿Por qué la bronca de Miguel Uribe Londoño con Fedegan?
El candidato a la presidencia de la república, Miguel Uribe Londoño, envío una carta a junta directiva de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) reclamando por las declaraciones del presidente del gremio, José Félix Lafaurie. Uribe Londoño eleva su…
Esteban Salazar, el rebuscador que pide el cuadre electoral para llegar a la Cámara
En el colegio, cuando era niño, se sentaba en la última fila. No porque quisiera pasar desapercibido, sino porque prefería observar desde atrás. Su apellido, Salazar, lo enviaba al fondo de las listas, pero su carácter lo llevaba al frente de las…
Los reparos de Acemi con el decreto que entrega más afiliados a la Nueva EPS
La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, advirtió que el decreto expedido por el Gobierno Nacional, que obliga a algunas EPS con presencia en determinados municipios a ceder de manera obligatoria su población afiliada a otras entidades con mayor número de…
Daniel Gómez es un hombre que gusta de la política, los libros y el clarinete
Más allá de su carrera como economista, su destacada trayectoria en el sector público y privado y su interés por convertirse en Senador por el partido Nuevo Liberalismo, Daniel Gómez Gaviria se reconoce así mismo como un melómano, amante de la educación y un…