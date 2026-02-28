El precandidato presidencial de la consulta Frente Por La Vida, reveló que desde la Policía Nacional le alertaron que se estaría fraguando un plan para asesinarlo en medio de un acto público.

AGRADEZCO A LA POLICÍA NACIONAL QUE ME HA INFORMADO DE UNA ADVERTENCIA DE ASESINATO EN MI CONTRA. Según fuentes oficiales hoy a las 12:10 del mediodía una persona anónima llamó desde el número 3189860758 al CAD Centro Automático de Despacho y dijo que quería advertir que “están… — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 28, 2026

El excongresista pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar este asunto y dejó claro que no suspenderá su agenda pública y que por el contrario, dará continuidad a sus encuentros con la gente en la calle.

