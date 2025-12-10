El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a Colombia asegurando que el próximo que estará en la mira de los Estados Unidos será el presidente Gustavo Petro.

En una rueda de prensa este miércoles, el mandatario de los Estados Unidos aseguró que el presidente colombiano, sin mencionar su nombre, “va a tener problemas si no entra en razón” frente a esta problemática.

Será el siguiente porque no nos gusta que maten gente y vendan drogas. Las venden en Estados Unidos, y Colombia es un importante productor de drogas”, dijo.