El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a Colombia asegurando que el próximo que estará en la mira de los Estados Unidos será el presidente Gustavo Petro.

En una rueda de prensa este miércoles, el mandatario de los Estados Unidos aseguró que el presidente colombiano, sin mencionar su nombre, “va a tener problemas si no entra en razón” frente a esta problemática.

Será el siguiente porque no nos gusta que maten gente y vendan drogas. Las venden en Estados Unidos, y Colombia es un importante productor de drogas”, dijo.

Contraloría establece hallazgos en interventoría del PNIS

Un informe de la Contraloría General de la República evidenció un presunto detrimento patrimonial por un valor de $1.618 millones, en la ejecución del contrato de interventoría No. 371-2022, celebrado entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) y DCO…
Partido Liberal ofrece coaval a Daniel Palacios

El Partido Liberal extendió invitación al candidato y exministro del Interior, Daniel Palacios, para que acepte ser coavalado por la colectividad y participe en la consulta de la derecha política el próximo 8 de marzo de 2026. El liberalismo ya había…
Alianza Verde no participará en consultas y deja en libertad a su militancia

Rodrigo Romero, presidente del Partido Alianza Verde, dio a conocer la decisión de la colectividad de no participar de forma institucional en la consulta presidencial del próximo 8 de marzo en favor de ningún candidato que presente su nombre a…
La rebelión de Rubén Darío Lizarralde contra Nadia Blel

En una carta dirigida a la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, el precandidato presidencial por esta colectividad, Rubén Darío Lizarralde, rechazó, con contundencia, la inclusión, en las listas conservadoras al Congreso de la República de…
Sergio Fajardo les dice No a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda

El candidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a través de un video publicado en redes sociales, descartó la posibilidad de unir su aspiración o de adherir a la campaña de Abelardo de la Espriella. Fajardo reiteró su intención de…
