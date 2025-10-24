Ir al contenido principal

Desde muy temprano el presidente de la república, Gustavo Petro, solicitó la carta de renuncia de Eduardo Montealegre al cargo de ministro de Justicia, quien de inmediato la escribió, no sin antes enviar uno que otro dardo venenoso al equipo de personas que rodea al primer mandatario.

La solicitud de renuncia a la cartera de Justicia, se debió al enfrentamiento que sostiene Montealegre con el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach.

Otra razón que motivó la salida del cargo, es el llamado a debate de Moción de Censura por parte de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, en donde se estarían fraguando mayorías en su contra para estrenar la figura.

Eduardo Montealegre confirmó que con su salida del cargo se dedicará a defenderse en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que seguirá en última instancia en la Corte Suprema de Justicia.

