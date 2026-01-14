Ir al contenido principal

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha suspendido la tramitación de visados a migrantes de 75 países, entre ellos Irán, Rusia o Somalia, como parte de la política antimigratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

«Estados Unidos ha congelado toda la tramitación de visados para 75 países, incluidos Somalia, Rusia e Irán», ha anunciado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt en redes sociales, donde ha adjuntado un artículo de la cadena Fox News.

La suspensión empezará a aplicarse el próximo 21 de enero y se prolongará de manera indefinida hasta que el Departamento de Estado reevalúe la situación. En la ‘lista negra’ también se encuentran países como Afganistán, Brasil, Egipto o Nigeria, entre otros.

En noviembre de 2025, el Departamento de Estado estadounidense ordenó a los funcionarios consulares aplicar nuevas normas de selección en virtud de la llamada «carga pública» para denegar visados a aquellos que quieran migrar a Estados Unidos y que dependan de prestaciones públicas, por ejemplo.

«El Departamento de Estado utilizará su autoridad para considerar inelegibles a posibles inmigrantes que se puedan convertir en una carga pública para Estados Unidos y exploten la generosidad del pueblo estadounidense», ha declarado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado recogido por Bloomberg.

Esto se produce en un contexto de recrudecimiento de las políticas antimigratorias por parte de Estados Unidos después de que un ciudadano afgano disparara a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington a finales del año pasado.

Recientemente, la Administración Trump ha retirado el estatus de protección temporal a los migrantes somalíes en el marco de los casos de fraude en Minnesota y el despliegue de agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado para llevar a cabo redadas contra personas en situación irregular.

Europa Press

