El directorio Nacional del Partido Conservador eligió al senador Efraín Cepeda para que retome las riendas de la colectividad, tras la renuncia de la senadora Nadia Blel.

La decisión se tomó con 21 votos a favor de que Cepeda retome la presidencia del partido y además garantice un triunfo electoral en las próximas elecciones a Senado y Cámara y además diga cual es la mejor ruta para el partido con miras a las presidenciales de 2026.

Efraín Cepeda aseguró que podría declinar su precandidatura presidencial para otorgar garantías a las demás personas que se encuentran en la competencia por la candidatura del Partido Conservador.

Dijo además que por el momento no se atreve a decir si se participará en una consulta junto a los demas candidatos de la derecha.

