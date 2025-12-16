Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El directorio Nacional del Partido Conservador eligió al senador Efraín Cepeda para que retome las riendas de la colectividad, tras la renuncia de la senadora Nadia Blel.

La decisión se tomó con 21 votos a favor de que Cepeda retome la presidencia del partido y además garantice un triunfo electoral en las próximas elecciones a Senado y Cámara y además diga cual es la mejor ruta para el partido con miras a las presidenciales de 2026.

Efraín Cepeda aseguró que podría declinar su precandidatura presidencial para otorgar garantías a las demás personas que se encuentran en la competencia por la candidatura del Partido Conservador.

Dijo además que por el momento no se atreve a decir si se participará en una consulta junto a los demas candidatos de la derecha.

Nota recomendada: Nadia Blel y su renuncia a la presidencia del Partido Conservador

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Paloma Valencia es la candidata presidencial del uribismo

| Confidencial Noticias | , , ,
El Centro Democrático hizo el anuncio de la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial, respaldada por la militancia del partido, por encima de bancada en el Senado, Paola Holguín y María Fernanda Cabal. El anuncio lo hizo el director del…
Siga leyendo

Procuraduría investiga posible irregularidades en el Fondo Adaptación

| Confidencial Noticias | ,
Ante las versiones de diferentes funcionarios públicos sobre posibles irregularidades en el Fondo Adaptación, la Procuraduría General de la Nación, abrió investigación disciplinaria contra funcionarios por determinar de la entidad. El órgano de control…
Siga leyendo

El partido que podría resucitar la candidatura de Daniel Quintero

| Periodista Infiltrado | , ,
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, intentará de nuevo oficializar su candidatura presidencial, la misma que no ha podido iniciar por los obstáculos jurídicos que ha tenido que enfrentar por su inscripción en la consulta del Pacto Histórico, tema que…
Siga leyendo

Claudia López se va en contra de la Corte Constitucional por no castigar la reincidencia

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó la decisión de la Corte Constitucional de avalar la decisión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en la que se modifica uno de los numerales del código penal que incluía la…
Siga leyendo

ELN anuncia paro armado en todo el país

| Confidencial Noticias | ,
El Ejército de Liberación Nacional anunció un paro armado en todo el país que comenzará el 14 de diciembre a las 6:00 a.m. y se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora. La guerrilla advirtió a los colombianos abstenerse de salir de sus ciudades…
Siga leyendo