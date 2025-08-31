Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El senador y dos veces presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó su aspiración a la presidencia de la república por el Partido Conservador.

Cepeda participará a nombre de su colectividad en la encuesta en el mes de diciembre en donde estarán los aspirantes de las fuerzas políticas de la centroderecha, para luego entrar en competencia en marzo de donde saldría uno solo que se enfrente a los candidatos de la centroizquierda y el del Pacto Histórico.

Efraín Cepeda no regresará al Congreso de la República, en donde ha permanecido desde el año 2002, primero en la Cámara de Representantes y luego en el Senado de la República.

Nota recomendada: Las respuestas que sobre IA dio a la Universidad de América y a Confidencial Noticias un primer grupo de presidenciables

Desde su curul apoyó a los gobiernos Uribe, Santos y Duque. En el período de Gustavo Petro ha sido uno de sus más férreos opositores.

Su candidatura regresa al Partido Conservador la opción de competir por la presidencia de la república, hecho que no ocurría desde el año 2010, cuando Noemí Sanín participó con el aval de los azules en la contienda electoral en la que ganó Juan Manuel Santos.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Las ideas de Mauricio Lizcano para reorganizar el sistema de salud en Colombia

| Confidencial Noticias | ,
El precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, presentó su propuesta para reorganizar el sistema de salud, con el objetivo de ajustar la oferta a la capacidad real del país y dar previsibilidad a los usuarios. “Hoy el sistema de salud promete más de lo…
Siga leyendo

Juez ordena a Gustavo Petro rectificar afirmaciones que hizo contra el fiscal Mario Burgos

| Confidencial Noticias | ,
El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá al fallar una tutela dio la orden al presidente de la república, Gustavo Petro, rectificar sus afirmaciones en contra del fiscal Mario Burgos. El primer mandatario hizo varias declaraciones en las que señala a Burgos…
Siga leyendo

Nueve personas heridas en accidente de uno de los carros del esquema de seguridad de Daniel Palacios

| Confidencial Noticias | , ,
Una de las camionetas que conforman el esquema de seguridad del exministro del Interior y candidato presidencial, Daniel Palacios, sufrió un accidente en la ciudad de Medellín. El vehículo, según informaron desde el equipo de Palacios presentó fallas en…
Siga leyendo

Liberan a los 34 militares secuestrados en el Guaviare

| Confidencial Noticias | ,
La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la liberación de los 34 militares que fueron secuestrados por campesinos en el departamento del Guaviare, en el área rural de El Retorno, Guaviare. La noticia fue divulgada a través de la Defensoría del Pueblo…
Siga leyendo

Las respuestas que sobre IA dio a la Universidad de América y a Confidencial Noticias un primer grupo de presidenciables

| Confidencial Noticias | , ,
Por: David Benítez Este jueves 28 de agosto se realizó el debate presidencial «Colombia 2030: IA en los Planes Presidenciales», convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, con la participación de los precandadidatos, Mauricio…
Siga leyendo