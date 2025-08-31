El senador y dos veces presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó su aspiración a la presidencia de la república por el Partido Conservador.

Cepeda participará a nombre de su colectividad en la encuesta en el mes de diciembre en donde estarán los aspirantes de las fuerzas políticas de la centroderecha, para luego entrar en competencia en marzo de donde saldría uno solo que se enfrente a los candidatos de la centroizquierda y el del Pacto Histórico.

Efraín Cepeda no regresará al Congreso de la República, en donde ha permanecido desde el año 2002, primero en la Cámara de Representantes y luego en el Senado de la República.

Desde su curul apoyó a los gobiernos Uribe, Santos y Duque. En el período de Gustavo Petro ha sido uno de sus más férreos opositores.

Su candidatura regresa al Partido Conservador la opción de competir por la presidencia de la república, hecho que no ocurría desde el año 2010, cuando Noemí Sanín participó con el aval de los azules en la contienda electoral en la que ganó Juan Manuel Santos.