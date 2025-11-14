Ir al contenido principal

El senador y precandidato conservador, Efraín Cepeda, publicó una carta que envió a la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, en donde no solo ratifica su postura de rechazo a decisiones tomadas recientemente por parte del Directorio Nacional de la colectivdad, sino además a lo que el califica como una toma a esta fuerza política por parte del petrismo.

Cepeda mantiene su crítica al partido asegurando que está siendo objeto de presiones externas, según él, por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.

«No sé si sea usted la única dirigente que no ha percibido las presiones que algunos miembros del Partido han recibido de sectores ajenos a nuestra doctrina, presiones que nada tienen que ver con la deliberación democrática ni con la persuasión programática. Callar ante esa realidad sería una forma de complicidad», indica el senador y precandidato.

Efraín Cepeda se muestra en desacuerdo con la decisión por parte del Directorio Nacional Conservador de posponer la fecha inscripción para las candidaturas, que en un principio estaba planteada para el 10 de diciembre y que ahora será para el mes de diciembre, lo que favorece el ingreso del excontralor, Felipe Córdoba.

Por su parte la senadora, Nadia Blel, respondió que en ningún momento se han aceptado presiones externas y defendió las decisiones del Partido.

