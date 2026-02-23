Ir al contenido principal

El Ejército de Colombia ha asegurado que dispone de «carta blanca» para atacar las posiciones de las disidencias de las extintas FARC comandadas por Alexander Mendoza, alias ‘Calarcá’, a pesar de que el grupo se encuentra en plena fase de negociación con el Gobierno.

El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército, ha subrayado en una entrevista para Blu Radio que cuentan «con toda la libertad y todo el compromiso de atacar y debilitar la amenaza».

«En ningún momento nos han amarrado las manos», ha señalado Roque, incidiendo en que seguirán atacando las posiciones de las diferentes estructuras que conforman el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), entre ellas la de ‘Calarcá’.

Durante los últimos enfrentamientos del fin de semana en una zona rural de Guaviare, al menos un militar ha muerto y otros nueve han resultado heridos. Roque ha destacado que con este operativo se ha logrado frenar cualquier tipo de choque entre los diferentes estructuras armadas con presencia en la región, así como «aislarlas para sacar a la población civil que siempre queda en medio».

En paralelo a estos combates, se ha confirmado que la Policía detuvo en San José, capital de Guaviare, a Óscar Ojeda Durán, alias ‘Leopoldo’, jefe del equipo negociador del grupo de ‘Calarcá’, en un virtud de una orden internacional de Interpol, si bien horas después fue puesto en libertad por orden de la Fiscalía.

El EMBF está conformado por tres estructuras, entre ellas el bloque Jorge Briceño, liderado por ‘Calarcá’, a quien se considera el máximo líder de estas disidencias, que no son más que una escisión del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC que comandado por Néstor Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’.

A diferencia de la facción de ‘Mordisco’ –contra la que el Ejército lleva a cabo una confrontación total–, la de ‘Calarcá’ ha dado teóricas muestras de querer una salida negociada con el Gobierno.

Europa Press

