De acuerdo con información de la Aeronáutica Civil y del Ministerio de Transporte, de las 124 aeronaves afectadas por el cambio de software, 108 ya completaron la actualización, alcanzando un 87,1 % de normalización de la flota A320.

Ambas entidades aseguraron en un comunicado que de las 23 aeronaves que inicialmente debían ser llevadas a taller, 4 se encuentran actualizadas sin tener que ser trasladadas.

La Aeronáutica Civil aclaró que en aeropuertos como El Dorado en Bogotá, no se presentaron grandes congestiones producto de la situación que se vivió entre los días 29 y 30 de noviembre.

