Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

De acuerdo con información de la Aeronáutica Civil y del Ministerio de Transporte, de las 124 aeronaves afectadas por el cambio de software, 108 ya completaron la actualización, alcanzando un 87,1 % de normalización de la flota A320.

Ambas entidades aseguraron en un comunicado que de las 23 aeronaves que inicialmente debían ser llevadas a taller, 4 se encuentran actualizadas sin tener que ser trasladadas.

La Aeronáutica Civil aclaró que en aeropuertos como El Dorado en Bogotá, no se presentaron grandes congestiones producto de la situación que se vivió entre los días 29 y 30 de noviembre.

Nota recomendada: Más de 13.600 pasajeros afectados por modificaciones en la flota Airbus





Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

¿Por qué María Fernanda Cabal fue abucheada en la fiesta de una empresa de seguridad privada?

| Periodista Infiltrado | , ,
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, salió de la celebración de fin de año de una empresa de seguridad en medio de gritos y arengas de los trabajadores, quienes pidieron su retiro inmediato del lugar. Fuentes de Confidencial Noticias…
Siga leyendo

Petro dice que en su campaña no hubo dineros del narcotráfico

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que «no hay un solo peso del narcotráfico» en su campaña, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya sancionado a los encargados de su campaña en 2022 por superar los topes de financiación en…
Siga leyendo

Fiscalía acusa a 9 oficiales del Ejército por hechos relacionados con la toma y retoma al Palacio de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta participación en los actos de tortura contra civiles, que equivocadamente fueron señalados como…
Siga leyendo

CNE falla en contra de la campaña Petro Presidente

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral – CNE, aprobó la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y de Álvaro Hernán Prada, fallando en contra de la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales en primera y en segunda…
Siga leyendo

Defensoría del Pueblo pide retirar estatus de gestor de paz a los exparamilitares

| Europa Press | ,
La Defensoría del Pueblo ha presentado una solicitud al Consejo de Estado para retirar la designación como gestores de paz a varios históricos líderes paramilitares, como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, o Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’,…
Siga leyendo