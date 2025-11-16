El exministro de Hacienda y precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, en entrevista para Confidencial Noticias, explica su propuesta para eliminar el 4 x 1.000.

Explíquenos su idea de eliminar el 4 x 1.000.

Mauricio Cárdenas: Es una propuesta que está muy bien pensada. No es algo arbitrario ni algo que hayamos sacado del bolsillo. La hemos estudiado y hemos observado lo sucedido en Brasil desde que lo eliminaron hace cinco años, lo mismo que en Malasia. Quiero ser prudente porque fui ministro de Hacienda y conozco muy bien ese asunto.

¿Cómo será ese proceso para eliminarlo?

Mauricio Cárdenas: Voy a hacer una disminución punto por punto; es decir, bajarlo de manera gradual: a 3 en 2027; a 2 en 2028; a 1 en 2029, hasta llegar a 0 en 2030.

¿Pero esto traería alguna consecuencia?

Mauricio Cárdenas: Cuando desaparezca el 4 x 1.000 aumentará el uso de pagos electrónicos y mejorará el recaudo de impuestos y la eficiencia de la economía. Eliminarlo ayudará a generar ingresos fiscales por otros lados, gracias a una economía más dinámica, con mejores controles y menos posibilidades de evasión.

El 4 x 1.000 inició con el Gobierno de Andrés Pastrana como 1 x 1.000 y usted era director de Planeación Nacional. ¿Proponer ahora que se elimine no es reconocer que se equivocaron?

Mauricio Cárdenas: En ese momento vino una crisis financiera y luego el terremoto en el Eje Cafetero, y se fueron generando incrementos que convirtieron al país en un Estado muy dependiente de este ingreso. Pero ya llegó la hora de darle vía libre a la inclusión financiera. Es un paso necesario para Colombia, porque el uso del efectivo atrae inseguridad, evasión, corrupción y una serie de delitos contra los que hay que luchar.

Usted ha dicho que está en contra de una reforma tributaria, pero no aprobarla ahora es aplazarla para cuando llegue el nuevo Gobierno.

Mauricio Cárdenas: Esta reforma no le ayuda al país. Hay que hacer una reforma que sirva, porque este proyecto grava en mayor medida a los sectores que ya están pagando y que tienen tarifas muy altas. El Congreso debe rechazarla y dejarle esa tarea al nuevo Gobierno.

Si no hay reforma, ¿cómo se garantiza la inversión pública, teniendo en cuenta que la deuda que deja este Gobierno es enorme?

Mauricio Cárdenas: Propongo recortar gastos en el Gobierno en lugar de subir impuestos, y para eso hay que tener firmeza. El Estado no puede seguir malgastando los recursos.

El exministro Amylkar Acosta dice que Reficar no puede pagar un IVA del 19% porque está ubicada en zona franca. ¿Es cierto?

Mauricio Cárdenas: Reficar es una de las inversiones más importantes que hizo el país en este sector. Era muy fácil dejarla hundir, pero afortunadamente se terminó el proyecto y no se puede permitir que ahora se ponga en riesgo.

¿Pero sí está en una zona franca?

Mauricio Cárdenas: Sí señor, está en una zona franca. Pero la discusión con la DIAN es un tema del IVA, y aunque este impuesto también se paga en zonas francas, hay que revisar las tarifas y las condiciones. Lo que sí es claro es que Reficar no puede parar, porque sería parar a Colombia.