El senador y precandidato del Partido Conservador, Efraín Cepeda, en entrevista para Confidencial Noticias, ratifica su negativa a votar a favor del proyecto de reforma tributaria.

¿Qué sentido tiene oponerse a una reforma tributaria ahora, si de igual manera tendrá que tramitarse en el próximo Gobierno?

Efraín Cepeda: Con el proyecto de reforma tributaria, el Gobierno Nacional demuestra su desprecio por la inversión privada. Sin esta, hay menos actividades para gravar en Colombia, de manera que el impuesto sobre la renta disminuiría. La idea es atraer la inversión privada, dándole seguridad jurídica, al menos por 10 años. El Gobierno tendrá que definir en qué invertir —si en aeropuertos, carreteras, etc.— para así alcanzar un crecimiento económico superior al 5% del Producto Interno Bruto.

¿Igual se requiere una reforma tributaria?

Efraín Cepeda: El crecimiento económico no requiere reformas tributarias; lo que se necesita es incentivar la inversión privada para generar empleo de calidad.

Las cifras del DANE indican que el desempleo ha caído.

Efraín Cepeda: Las cifras del DANE parecen muy alentadoras, pero hay que analizarlas con cuidado, porque reflejan principalmente el aumento de trabajadores por cuenta propia. Esto demuestra que no se trata de empleo de calidad, entre otras cosas, porque son personas que no cuentan con seguridad social. Es el ciudadano que sale a la calle al rebusque.

El próximo Gobierno encontrará la caja en cero y con una deuda pública inmensa. Si no hay reforma tributaria, ¿de dónde saldrán los recursos para no bajar la inversión?

Efraín Cepeda: Pero mire lo obtuso de este Gobierno, que no ejecuta el presupuesto. La plata está, pero el centralismo de Petro no le permite ver más allá de sus narices. No es posible que prefiera dejar el dinero guardado en lugar de girarlo a las regiones para que inviertan en sus propias necesidades.

¿Comparte la idea de la Comisión Séptima de no dar trámite a la reforma a la salud hasta tanto el Gobierno no presente el aval fiscal?

Efraín Cepeda: Por supuesto. Es irresponsable tramitar una reforma cuando no se sabe cuánto va a costar.

El exministro Amylkar Acosta considera que a Reficar no se le puede cobrar el impuesto del 19%, porque está ubicada en zona franca. ¿Está de acuerdo con esta postura?

Efraín Cepeda: Tiene razón. Gravar a sectores estratégicos para el país no solo es obtuso, sino además absurdo. Reficar está en una zona franca, y es necesario analizar las cosas con detenimiento antes de tomar este tipo de decisiones. ¿Hacerse a unos dineros para qué? ¿Para gastárselos en sus candidatos en las elecciones?