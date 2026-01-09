Ir al contenido principal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que recibirá a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, después de que esta misma semana ambos mantuvieran una llamada telefónica para aliviar tensiones tras las amenazas de Washington sobre una eventual intervención militar en Bogotá.

«Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario impedir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos», ha anunciado el presidente estadounidense a través de su perfil en la red social Truth Social, agregando que espera «con interés» el encuentro entre ambos.

La conversación sobre «Venezuela y el tema del narcotráfico» y el anuncio de esta reunión en Washington llegan después de que Petro advirtiera de que es capaz de retomar las armas que dejó tras su pasado guerrillero en respuesta a lo que ha tildado como «amenazas ilegítimas».

Sus declaraciones responden a la disposición de Trump de repetir la operación militar en Venezuela –que se saldó con un centenar de muertos y la captura de su presidente, Nicolás Maduro– en Colombia, asegurando que «está muy enferma, gobernada por un hombre al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos».

Nota recomendada: Petro y Donald Trump colaborarían para «golpear duro» al ELN en la frontera con Venezuela
Se espera que la Casa Blanca confirme el día y la hora en que dará la tan esperada cita entre los mandatarios de Colombia y los Estados Unidos.




Europa Press

PORTADA

Ejército da de baja a peligroso alfil de alias Iván Mordisco

| Confidencial Noticias | ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte en desarrollo de operaciones militares de Cristian Eiler Matías Hernández, alias Polo, uno de los más peligrosos alfiles que tenía alias Iván Mordisco en el sur del país. La baja en combate fue…
Siga leyendo

Petro y Donald Trump colaborarían para «golpear duro» al ELN en la frontera con Venezuela

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron en su reciente llamada realizar «acciones conjuntas» contra el paramilitar Ejército de Liberación Nacional (ELN) para evitar que use Venezuela como…
Siga leyendo

Iván Mordisco invita al ELN a crear un bloque conjunto en la frontera con Venezuela

| Confidencial Noticias | ,
En un video divulgado en las redes sociales, Iván Mordicos, jefe de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor Central, propuso al ELN, lo mismo que a la Segunda Marquetalia, el EPL y las disidencias de Walter Mendoza, la creación de un bloque…
Siga leyendo

Capturan a Jorge Visbal Martelo condenado por parapolítica

| Confidencial Noticias | , ,
En un operativo de control y registro realizados en el municipio de Ponedera (Atlántico), uniformados de la Policía Nacional capturaron al expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y exsenador, Jorge Visbal Martelo, quien fue condenado…
Siga leyendo

¿De qué hablaron Iván Cepeda y el presidente de España, Pedro Sánchez?

| Confidencial Noticias | , ,
El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez, en medio de una gira en el exterior en donde espera conquistar el voto de los colombianos radicados en otros países. Cepeda calificó la reunión como…
Siga leyendo