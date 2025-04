“El doctor Efraín Cepeda no se puede declarar el jefe de los conspiradores y ahora mostrarse como el salvador de los trabajadores”: Wilson Arias

El senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, en entrevista para Confidencial Noticias, afirma que la propuesta de reforma laboral del Partido Liberal es una reforma bonsái, y señala al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de «ser el jefe de una conspiración».

El presidente del Senado llamó al diálogo para aprobar los proyectos que están relacionados con el sistema laboral en Colombia en lugar de aprobar una consulta popular, ¿no era mejor da la discusión al proyecto de reforma laboral y así nos hubiésemos evitado esta situación?

Wilson Arias: Usted lo ha dicho y yo no tendría mucho que agregar. Un relato de los hechos confirma lo que está pasando, hace varios años se presentaron los proyectos de reforma, luego de una amplia discusión de campaña electoral donde este asunto estuvo en el centro como lo estuvo también la salud y las pensiones, es por eso que se vio a un Sergio Fajardo y a todos hablando y proponiendo. Se radica y durante meses estuvo en el Congreso, pero, comandados por el jefe de la banda según se ha declarado el presidente, Efraín Cepeda, los congresistas se retiraban de los debates, no votaban y después decían que no había suficiente discusión y finalmente lo archivan en la Comisión Séptima en cinco horas, para después decirnos que quieren discutir.

¿Y cree que aún se pueda discutir?

Wilson Arias: Ya pasó la hora del Congreso -ahora cuando le toca al pueblo-, el presidente del Senado se acuerda cual es la obligación del Legislativo. El no se puede declarar el jefe de los conspiradores y ahora mostrarse como el salvador de los trabajadores

El proyecto de consulta popular tiene un punto que tiene que ver con el contrato para aprendices del SENA, que ha generado bastante discusión ¿es posible que el Senado retire esta pregunta del texto?

Wilson Arias: No puedo decir que voy a alquilar un balcón, pero si quiero verlos explicándole a los jóvenes del SENA que no están dispuestos a otorgarles unas condiciones dignas para que presten sus servicios en una empresa.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que si esto no se aprueba es la muestra de que hay una conspiración, ¿está de acuerdo con esta afirmación?

Wilson Arias: La categoría y el señalamiento del lenguaje político admite muchas cosas. Resulta incomprensible que quieran encerrar una reforma en cuatro paredes cuando hay una especie de pacto para que no se apruebe. Yo creo que Benedetti, empieza a tener razón de cara al país.

¿Le gusta la propuesta del Partido Liberal?

Wilson Arias: Es la reforma bonsái con la que nos quieren cambiar la reforma completa, de modo que me sumo a quienes piden la discusión de un texto entero. Antonio Antonio Gramsci tenia una expresión para estos escenarios y me van a tener que perdonar la expresión: “ a veces al pueblo le toca dar una patada en el culo a las instituciones para que avancen en sus derechos.

Creo que al pueblo le va a tocar empujar democráticamente -que no como lo decía Gramsci-, para que el Congreso entienda que el país es mucho más que cuatro paredes.

