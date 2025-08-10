Ir al contenido principal

El presidente Gustavo Petro, ha respaldado este domingo a Venezuela asegurando que ambos países «son el mismo pueblo», en respuesta a la orden ejecutiva que supuestamente ha firmado el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y que autoriza el uso de la fuerza militar sobre los cárteles del narcotráfico, una medida que llega después de que Washington haya elevado a más de 40 millones de euros la recompensa que facilite el arresto de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

«Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, gritó (Simón) Bolívar, y el pueblo se sublevó», ha señalado en su cuenta de la red social X, en un mensaje en el que ha defendido que «Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia».

Nota recomendada: Estados Unidos pone precio a la cabeza de Nicolás Maduro

En la víspera, el mandatario colombiano empleó la misma plataforma para invitar a Washington y Caracas a «coordinar las acciones contra el narcotráfico, de manera multinacional y coordinada, sin menoscabo de la soberanía nacional». «Lo que debe morir es la codicia del narcotráfico, detritus del capitalismo, pero no el proyecto de Bolívar», agregó.

Estas declaraciones de Petro llegan días después de que el periódico ‘The New York Times’ haya adelantado una orden que el presidente estadounidense habría firmado en secreto y que permitiría al Departamento de Defensa elevar la presión sobre los cárteles que operan principalmente en el extranjero y que, para la Administración Trump, equivalen a una organización terrorista.

Puede leer: Unión Europea seguirá desconociendo a Nicolás Maduro

Además, la semana pasada las autoridades de Estados Unidos anunciaron una recompensa de 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros) a cambio de información que facilite el arresto de Maduro, elevando así la cifra de 25 millones de dólares (algo más de 21 millones de euros) anunciada a principios de este año.

Europa Press

