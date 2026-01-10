Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Fuerte polémica en las redes sociales desató el video difundido en X en donde se observa al piloto manipulando un celular, mientras conducía la avioneta que partía desde Paipa (Boyacá) con el cantante Yeison Jiménez y su equipo de músicos a bordo .

Confidencial Noticias diálogo con expertos en aviación y algunos pilotos que pidieron no mencionar sus nombres, a quienes se les preguntó si podía existir alguna responsabilidad del conductor de la aeronave por manipular el teléfono celular en momentos en que el avión se preparaba para despegar.

Las respuestas coincidieron al advertir que en el video se observa la advertencia «BAD PRB» que seg{un explicaron «señala un problema con el sistema de control de RPM de la hélice (gobernador) que compromete el rendimiento y la seguridad del motor y la acción inmediata del piloto al ser un asunto serio que debe ser atendido con total urgencia.

«En el video se observa esta indicación que al parecer obviaron antes de despegar», comenta uno de los expertos consultados por Confidencial Noticias. Al respecto, la Fiscalía anunció la apertura de la investigación para determinar las causas del accidente aéreo.

Nota recomendada: Murió Yeison Jiménez en accidente aéreo

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Ministerio de Defensa activa el proyecto Escudo Nacional Anti Drones

| Confidencial Noticias | ,
El Gobierno Nacional puso en marcha el proyecto el proyecto Escudo Nacional Anti Drones, con una inversión de 6.2 billones de pesos. Para su desarrollo se conformó un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la…
Siga leyendo

El día y la hora en que Donald Trump y Gustavo Petro se verán las caras

| Europa Press | ,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que recibirá a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, después de que esta misma semana ambos mantuvieran una llamada telefónica…
Siga leyendo

Petro rechaza invitación de Mordisco al ELN para conformar alianza criminal en la frontera

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, respondió a la invitación de alias Iván Mordisco al ELN para conformar un bloque armado que atente contra la seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras la captura por parte de los Estados Unidos de…
Siga leyendo

Ejército da de baja a peligroso alfil de alias Iván Mordisco

| Confidencial Noticias | ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte en desarrollo de operaciones militares de Cristian Eiler Matías Hernández, alias Polo, uno de los más peligrosos alfiles que tenía alias Iván Mordisco en el sur del país. La baja en combate fue…
Siga leyendo

Petro y Donald Trump colaborarían para «golpear duro» al ELN en la frontera con Venezuela

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron en su reciente llamada realizar «acciones conjuntas» contra el paramilitar Ejército de Liberación Nacional (ELN) para evitar que use Venezuela como…
Siga leyendo