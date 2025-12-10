La precandidata y senadora Clara López explica, en entrevista para Confidencial Noticias, los puntos que considera deben hacer parte de un acuerdo entre los políticos que participen en la consulta del Frente Amplio.

El candidato Juan Fernando Cristo dijo hace poco que, hasta no saber qué es el Frente Amplio, no dirá si participa en la consulta. ¿Ya definieron qué es el Frente Amplio?

Clara López: Todos tenemos la idea de un Frente Amplio que garantice el cambio que inició con este Gobierno y que hoy se encuentra a mitad de camino. Para esto se requiere ganar las próximas elecciones, porque, de lo contrario, se corre el riesgo de que haya marcha atrás. Con el Pacto Histórico y los unitarios no es suficiente; por eso estamos buscando un consenso, pero para esto se requiere un acuerdo que está en construcción.

Eso quiere decir entonces que aún no se han puesto de acuerdo en los puntos que van a defender en la campaña por la Presidencia de la República.

Clara López: No, estamos arrancando en la construcción de un acuerdo programático y de las reglas de juego. En mi criterio, hay que tener una perspectiva más allá de un gobierno, porque en cuatro años es poco lo que se puede hacer.

¿Cuáles serían esos puntos que usted cree debe contemplar ese acuerdo?

Clara López: Lo primero es caminar hacia una sociedad incluyente, que nadie se quede atrás, que ningún niño crezca en medio de la pobreza; que trabajemos por recomponer las relaciones con los Estados Unidos, porque no podemos quedarnos con un proyecto hegemónico. Tenemos que mejorar nuestras relaciones con China, con la India, etc.

¿El Pacto Histórico podría estar de acuerdo con ustedes cuando se hable de recomponer las relaciones con los Estados Unidos y de reconstruir el trato con Israel?

Clara López: El presidente Petro no ha roto las relaciones con Israel para siempre, sino hasta que este país cambie el trato hacia Palestina.

Roy Barreras invitó a Miguel Uribe Londoño a ingresar a su partido, la Fuerza de la Paz. ¿Aceptarían ustedes estar en la foto con un político que ha sido firme opositor del gobierno Petro?

Clara López: Uno no puede vetar gente, pero lo que se debe procurar es establecer compromisos programáticos serios y en firme. Soy partidaria de hablar con la oposición; no me parece que sea un pecado, porque es necesario dialogar. Pero tampoco estoy de acuerdo con que se le haya invitado en esta etapa, cuando estamos estableciendo las reglas, más tratándose de una persona tan caracterizada entre quienes nos son contrarios, nos insultan y nos ofenden. Pero la democracia es libre. Es su partido; él está en su derecho.

