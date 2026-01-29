Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, participó en un encuentro de coordinación con la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República, orientado a fortalecer las garantías de seguridad, transparencia y normal desarrollo de las elecciones, en el marco de la implementación del Plan Democracia del Sector Defensa.

Nos reunimos bajo la bandera de la Procuraduría de la ‘Paz Electoral’, pero también desarrollamos mesas con el Ministerio del Interior y con otros organismos para garantizar tanto la seguridad de los candidatos como la seguridad de los votantes”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa.

El ministro afirmó que se garantizará la seguridad de 13.494 puestos de votación, con el despliegue de 32.600 integrantes de la Fuerza Pública, y recordó que se ha garantizado el desarrollo de 21 elecciones atípicas, las cuales han transcurrido en condiciones de normalidad.

El ministro advirtió que los principales riesgos identificados están relacionados con hechos de violencia y delitos electorales, producto de amenazas de estructuras armadas ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y carteles criminales, que pueden generar daños físicos y afectaciones intangibles, así como constreñimiento e influencia indebida al elector.

“Entre más cerca estemos a las elecciones, el riesgo intangible que se produce por la desinformación es aún mayor. De allí que la invitación es absolutamente a todo el Estado de Colombia y el Estado somos todos”, afirmó el jefe de la Defensa.

Frente a este escenario, el Ministerio de Defensa anunció decisiones operativas contempladas para fortalecer la capacidad de protección, entre ellas la extensión del servicio militar obligatorio, el refuerzo del pie de fuerza con más de 22 mil hombres, la suspensión de vacaciones y el aplazamiento de entrenamientos.

Nota recomendada: Roger Carrillo, el conservador bogotano que desde la Cámara de Representantes quiere defender al adulto mayor

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Petro insta a Donald Trump a comprobar la lucha de Colombia contra el narcotráfico

| Europa Press | ,
El presidente, Gustavo Petro, ha instado este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a comprobar la «capacidad y disposición a la cooperación» de las autoridades colombianas valiéndose de una incautación de ocho toneladas de cocaína realizada…
Siga leyendo

Daniel Briceño, el cristiano que vigila fielmente el Secop

| Alejandro Poveda | , ,
Daniel Felipe Briceño Montes, conocido más popularmente como Daniel Briceño o incluso como ‘el policía del SECOP (Sistema Público de Contratación)’’ ha sabido cultivar muy bien un nicho electoral inconforme con el derroche, el abuso de poder y una política…
Siga leyendo

Roger Carrillo, el conservador bogotano que desde la Cámara de Representantes quiere defender al adulto mayor

| Confidencial Noticias | , ,
Crónica de Doris Santa Fe Roger Carrillo habla de Bogotá no como un punto de origen, sino como el escenario donde se fue construyendo su historia y desde el cual hoy busca representarla. Nació en el Caribe colombiano; sin embargo, se considera bogotano…
Siga leyendo

Nueva invitación a Diana Osorio para que sea candadita presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, recibió invitación del Partido Ecologista Colombiano para que sea su candidata presidencial. El movimiento político mostró su interés para que Osorio participe en la Consulta del Pacto…
Siga leyendo

Las dudas de Carlos Fernando Motoa, luego de escuchar las explicaciones sobre el decreto de emergencia económica

| Confidencial Noticias | , ,
Al término del debate al decreto de emergencia económica citado por la plenaria del Senado de la República, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, expresó sus dudas luego de escuchar a los ministros que pasaron al tablero y dijo además no…
Siga leyendo